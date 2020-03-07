高通侯明娟：赋能合作伙伴助力中国5G建设“加速跑”

人民网北京3月7日电（记者毕磊）3月6日，由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。高通公司全球副总裁侯明娟在发言中指出，在疫情防控和复工复产的关键时刻和特殊环境下，通信技术正在发挥着巨大作用， 改变了人们的工作方式、协同方式。

侯明娟表示，此次疫情中，移动技术赋能的众多应用正在得到广泛实施，以支持跨国界、跨地域的远程专家会诊，并且通过移动电子商务解决方案，使人们能够在获取日常必需品的同时，最大程度地降低疫情传播风险。实际上，我们的很多客户以及所投资的创新企业都有相关产品应用在远程指挥、远程会诊、大数据管理、防疫机器人、红外线测温仪等方面。

“今年是5G建设的关键年。尽管目前受到新冠肺炎疫情的影响遇到了一些挑战，但中国5G发展的良好势头不会改变。”侯明娟指出，作为新一代移动通信技术，5G具有高带宽、低时延和大容量的技术特点，在此次疫情当中也有很多新的应用场景。一些经济新业态会在5G技术的赋能下得到进一步的推动和升级发展，包括但不限于移动电商、无人零售、虚拟社交、在线娱乐、互联网医院、知识付费、远程教育、网络办公、工业机器人、智慧城市、交通管理、应急灾备、物流供应链、人口数据、社会治理等。

“信息通信业复工复产已有序展开，三大电信运营商5G建设正“加速跑”，而高通公司众多客户的产品正处于上市的关键期。”她认为，政策部门最新的决策是要加快“新型基础设施建设”，其中”5G基站建设”排在“新基建”建设的首位，这更进一步增强了业界加快积极发展5G的信心。

“生活可以被疫情影响，但我们决不能被疫情打败。我们的合作伙伴如小米、OPPO、vivo等，都在疫情防控期间，也陆续在线上发布了全新的5G手机产品。特别是小米10 的5G手机线上发布会，在全部平台上有1. 7亿的观看量。这些出色的终端产品凝聚着合作伙伴为行业做出的努力，我们十分感谢这些合作伙伴，并为我们之间的合作感到自豪。因为高通公司深知 ‘独木不成林’ ，高通的成功取决于合作伙伴获得成功，我们将继续同舟共济、风雨同舟，赋能中国合作伙伴，加速5G进程。” 侯明娟如是说。

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