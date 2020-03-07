项立刚：5G会让整个社会的服务能力变得更强

人民网北京3月7日电（记者毕磊）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。信息消费联盟的理事长项立刚在发言中表示，如果说4G把人民的生活变得更好了，那么5G将让整个社会的服务能力变得更强。

项立刚指出，在这次疫情期间，信息产业的价值凸显已经变得非常重要。很多的企业做了各种各样的工作，比如远程教育、远程办公、远程医疗等。“一个5G的分诊系统能让医生很快了解病患的基本信息，而医生根据病患的体温、血压、心电图、心率等数据做出诊疗判断。这样做不仅提高了效率，降低了成本，而且也会让很多的普通人的服务变得更加方便。当然，这都利益于电子信息产业以及互联网的发展。”

“我们可以看出，在整个的疫情期间，智慧城市达到的效果是不够的。虽然企业都做了很多有价值的东西，但是大量的服务是零散的。”项立刚指出，我们需要把数据化的能力、信息能力，整合起来，加强整个社会信息化反应能力。只有电子信息化的能力会变得更加强大，我们的服务能力更加强大，才会在社会中发挥更大的作用。

项立刚坦言，对整个的基础建设要解决三个方面问题：交通、能源、通信。而5G是新基建核心的能力，中国5G尽快地能够完成部署，也会给所有相关行业带来更大的机会和爆发点。

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