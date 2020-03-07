人民网>>财经

项立刚：5G会让整个社会的服务能力变得更强

2020年03月07日14:21  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京3月7日电（记者毕磊）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。信息消费联盟的理事长项立刚在发言中表示，如果说4G把人民的生活变得更好了，那么5G将让整个社会的服务能力变得更强。

　　项立刚指出，在这次疫情期间，信息产业的价值凸显已经变得非常重要。很多的企业做了各种各样的工作，比如远程教育、远程办公、远程医疗等。“一个5G的分诊系统能让医生很快了解病患的基本信息，而医生根据病患的体温、血压、心电图、心率等数据做出诊疗判断。这样做不仅提高了效率，降低了成本，而且也会让很多的普通人的服务变得更加方便。当然，这都利益于电子信息产业以及互联网的发展。”

　　“我们可以看出，在整个的疫情期间，智慧城市达到的效果是不够的。虽然企业都做了很多有价值的东西，但是大量的服务是零散的。”项立刚指出，我们需要把数据化的能力、信息能力，整合起来，加强整个社会信息化反应能力。只有电子信息化的能力会变得更加强大，我们的服务能力更加强大，才会在社会中发挥更大的作用。

　　项立刚坦言，对整个的基础建设要解决三个方面问题：交通、能源、通信。而5G是新基建核心的能力，中国5G尽快地能够完成部署，也会给所有相关行业带来更大的机会和爆发点。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved