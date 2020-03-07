赵子忠：信息通信行业将有很大发展空间

人民网北京3月7日电（记者毕磊）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。中国传媒大学新媒体研究院院长赵子忠在发言中指出，信息通信行业将会有很大发展空间。

赵子忠表示，这次疫情突如其来，居民的生活和工作的形态发生了非常大的变化，很多工作都从线下转到了线上，而信息通信行业的活动也被陡然就被放大，由于这种变化，带来了非常多的需求。比如说在线课堂催生了大量的直播，线下会议都变成了视频会议等等。

“由于各种需求被快速放大，很多应用被提到非常显著的位置，不仅是无接触治疗、无接触的防疫需求非常明显，学生复课、工厂复工也是迫在眉睫的需求。”赵子忠认为，这样的需求被放大、应用被采用以后，会催生更多信息通信行业的应用出现，而在各种应用出现以后，就是政策的设计和制度设计。

赵子忠指出，信息通信行业将来对正常状态的应用和对突发状态下的需求都会有很大的表现，这种正常状态和突发状态的制度设计和产业支持，有些是对整个产业链的要求是非常的大。

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