杨春晖：提高通信技术服务 应对极端环境 

人民网北京3月7日电（记者孙红丽）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。视联动力信息技术股份有限公司董事长杨春晖在发言中建议，在智慧城市的基础设施建设要求中增加标准：即当出现极端环境、需要大规模行信技术必须能快速形成跨行业、跨区域、跨部门的服务，而不是只能满足小范围、小规模的应用。

杨春晖介绍，视联动力是国内为数不多的拥有自主研发通信协议的高清视频通信企业。疫情期间已在全国范围内累计提供3000多次服务，三万多终端，超百万人次使用。

疫情期间，大规模的瞬间通信需求增多。杨春晖认为，有了科技的支撑，下一步可以做更大规模的动员，更大规模的应对极端的环境。

“我们服务的都是高级别的会诊等会议，不允许掉线、卡顿，安全性、可靠性要求非常高，这种实际引领了下一代通信的模式。” 杨春晖说。

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