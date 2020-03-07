马立：云解决方案有助于医疗体系信息联通

人民网北京3月7日电（记者孙红丽）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。会上，阿里健康资深副总裁马立表示，互联网作为基础设施，是一个很好的平台，能够做到整个社会的力量协同。同时，科技应用到实际场景会爆发出大力量。
她说，除了上线疫情防控指南、义诊等，阿里还推出了“买药不出门”活动，大家在平台上做缺药登记，包括缺什么药、谁缺什么、谁有什么来供给等等，增加透明性和递送的保障。
另外，阿里做的几个非常快速的针对疫情的服务，比如问诊机器人、肺部CT影像AI诊断，在实际场景中应用，然后调优，发挥了非常大的作用。
“这次疫情从发现，到形成快速、透明的上报体系，如果不联通，效率可能就会降下来。”对此，马立认为，云解决方案能够在一些区域的医疗体系信息联通上起到非常大的作用，同时，互联网医疗在特殊情况下是非常重要的一个补充。
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