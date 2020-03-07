欧阳晔：通信大数据为疫情防控提供了重要抓手

人民网北京3月7日电（记者孙红丽）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。亚信科技首席技术官副总裁欧阳晔表示，面对突发疫情，亚信与三大运营商合作，发挥整体通信大数据、AI的能力，为疫情防控提供了有力的帮助和抓手。

欧阳晔介绍，亚信把整体的疫情管控分成五个阶段：疫情感知，疫情认知，疫情预知，抗“疫”指挥以及防疫复产。面向这五个阶段，亚信利用在大数据和通信人工智能的基础能力之上，形成了快速的16项产品。

欧阳晔表示，关于后续整体复工复产自动化效能的提升，公共场所人员管理，异地协同的云化办公，以及防疫宣传后续的有序复产，亚信希望能一起协同做一些前瞻性的研究和产品创新的工作。

(责编：孙红丽、夏晓伦)