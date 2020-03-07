欧阳晔：通信大数据为疫情防控提供了重要抓手

人民网北京3月7日电（记者孙红丽）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。亚信科技首席技术官副总裁欧阳晔表示，面对突发疫情，亚信与三大运营商合作，发挥整体通信大数据、AI的能力，为疫情防控提供了有力的帮助和抓手。
欧阳晔介绍，亚信把整体的疫情管控分成五个阶段：疫情感知，疫情认知，疫情预知，抗“疫”指挥以及防疫复产。面向这五个阶段，亚信利用在大数据和通信人工智能的基础能力之上，形成了快速的16项产品。
欧阳晔表示，关于后续整体复工复产自动化效能的提升，公共场所人员管理，异地协同的云化办公，以及防疫宣传后续的有序复产，亚信希望能一起协同做一些前瞻性的研究和产品创新的工作。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】