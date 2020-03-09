“我们持续看好中国市场”（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，中国及时出台各项政策，帮助企业有针对性地解决生产经营中遇到的问题，一些具备条件的外企陆续复工复产。多家外企管理人员在接受本报记者采访时表示，投资中国的信心和方向不会因疫情改变，中国仍是具有吸引力的投资热土，未来企业将继续加大对华投资。

“中国政府的大力支持为复工复产创造了条件”

在全力做好疫情防控的同时，中国各地区各部门各领域及时出台一系列援企稳岗举措，积极帮助外资企业应对疫情，实现有序复工复产。

ABB集团高级副总裁张志强介绍说，北京经济技术开发区为企业提供了人才公租房配租项目，为区内企业提供1000间蓝领公寓作为周转用房。因复工需要租住约定酒店的，给予实际价格50%的住宿补贴。此外，北京经济技术开发区还帮助协调ABB供应商的复工及物料运输问题。

湖南省娄底市政府落实“对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%”“失业保险和工伤保险费可缓缴”等措施。位于娄底经济开发区的华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司首席执行官费尔南德介绍，政府选派了联络员进驻企业，协调解决防疫物资短缺问题，确保企业生产安全有序。“政府从实处给予企业稳岗支持，我们深表感谢！”

陶氏公司大中华区总裁林育麟表示，陶氏公司在中国最大的一体化生产基地坐落于江苏张家港扬子江化工产业园区。当地疫情防控指挥部复工组加班加点，在材料递交、审批方面尽可能提供便利，帮助企业快速完成省际和城际通勤班车的开通申请报备。

“中国政府的大力支持为复工复产创造了条件。”默克集团中国区总裁安高博表示，中国政府在抗击疫情中提出清晰管理规范，让企业可以尽快制定疫情防控方案。目前公司已有七成员工返回岗位，可以满足客户的订单需求。

“我们的客户与合作伙伴的商业活动都在有序恢复”

在各方共同努力下，目前一些具备条件的外企已陆续复工复产，生产经营逐渐走上正轨。

“中国当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。中国将会尽快战胜疫情。”苹果公司首席执行官蒂姆·库克日前表示，中国的供应链已经逐步恢复，苹果公司在中国的商店正陆续恢复营业。

在保障员工健康与安全的基础上，ABB全国各地工厂、分公司、办事处已经陆续复工。张志强介绍说，上海市政府近期出台了扶持企业平稳健康发展的28条政策措施，ABB在上海投资10亿元的机器人新工厂建设正有序进行，“企业的生产经营逐渐走上正轨”。

林育麟表示：“陶氏公司在华除武汉办事处以外的9个办事处以及9个生产基地都已全面复工复产，化工产业链各环节正逐步恢复正常。我们的客户与合作伙伴的商业活动都在有序恢复，物流运输基本恢复通畅。”

西门子医疗大中华区总裁王皓表示，该公司的商业和行政等部门最大程度地利用数字通信方式开展工作，电话以及网络等办公方式运行顺畅。

“中国经济稳中向好、长期向好的发展态势没有变”

不少外企负责人表示，疫情没有影响外企在华投资经营的信心。相信中国一定能战胜疫情，保持经济持续健康发展。

路易达孚（天津）食品科技有限责任公司是天津港保税区内最早一批复工的外资企业。路易达孚集团全球副总裁周学军认为，只要社会各界团结一心，继续采取积极正确的应对方法，就一定能克服疫情带来的挑战。“中国仍是具有吸引力的投资热土，我们将继续加大对华投资。”

拉法基豪瑞大中华区总裁罗志光表示：“中国人民众志成城，同舟共济，一定能打赢疫情防控阻击战。中国经济稳中向好、长期向好的发展态势没有变。”

费尔南德表示：“疫情的影响是暂时的，中国汽车产业快速发展的趋势不会改变。疫情发生以来，在智能工厂、智慧物流、新兴出行模式等领域，不少中国企业在不断探索变革。我们也将不断加大产品研发和解决方案的创新。”

“中国经济拥有坚实的基础和强大的韧性，足以战胜疫情带来的挑战，ABB对中国经济的未来充满信心。”张志强说，“我们愿与中国携手同心，共克时艰，共渡难关。”

必和必拓首席执行官韩慕睿表示：“我们将携手社会各界，坚定地与中国人民一起抗击疫情，为尽早恢复正常的生产生活秩序努力。”

德国思爱普联席首席执行官柯睿安表示：“相信中国必能早日克服疫情影响。我们持续看好中国市场，对中国经济发展前景充满信心。”

（本报北京、布鲁塞尔3月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 03 版）

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