数万亿规模交通基建有效投资加速落地

“截至3月5日，铁路在建项目的复工率已经达到77.8%，公路、水路总投资10亿元以上的在建项目复工率达到68.2%，民航机场建设项目的复工率达到59.3%。”在近日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部副部长刘小明表示，未复工项目力争在3月15日之前复工，并且要加快启动一批新项目，除了组织实施好“十三五”规划中的备选项目，同时要提前启动一批支持和支撑国家战略实施的符合“十四五”规划方向的建设项目，力争完成全年固定资产投资的任务。

国家发改委副秘书长高杲也在新闻发布会上表示，下一步将抓紧启动2020年的国家物流枢纽、骨干冷链物流基地等重大项目的建设工作。

按照1月召开的2020年全国交通运输工作会议披露的信息显示，今年交通运输将完成铁路投资8000亿元，公路水路投资1.8万亿元，民航投资900亿元。而据记者不完全统计，目前有16个省区公布了超1.5万亿元的2020年交通投资计划。

3月6日召开的山西省2020年交通运输工作电视电话会议提出，今年力争公路、机场和枢纽建设完成投资500亿元，新改建高速公路809公里，普通国省干线公路完成PPP模式路面改造2200公里，新改建“四好农村路”和3个“一号旅游公路”1.8万公里。

新的一年，陕西、江西、湖南计划投入交通的固定资产规模也超过500亿元，而浙江、山东、江苏、广东、广西、贵州、湖北、福建的交通投资计划规模则超过千亿元大关。

最新发布的《交通运输部关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作的实施意见》明确，要保在建、促新开、强储备，努力增加交通有效投资。

“要加快前期工作，分区分级、精准统筹推进项目的前期工作。”刘小明表示，要加快审查审批，对于需要交通运输部审查审批的项目，将充分利用在线审批、视频会商等方式来开展技术评审。同时，要加快招标工作，积极对接当地公共资源交易中心，积极推进招标投标备案、评标专家的抽取等全程网上办理，实现“不见面开标”。（记者王璐）

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