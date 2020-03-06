16个新职业来了！这些相关知识点请查收

近日，又一批“官方盖章”的新职业揭开了面纱。

人力资源社会保障部与国家市场监管总局、国家统计局联合向社会发布了这16个新职业：

智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、连锁经营管理师、供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、电气电子产品环保检测员、全媒体运营师、健康照护师、呼吸治疗师、出生缺陷防控咨询师、康复辅助技术咨询师、无人机装调检修工、铁路综合维修工和装配式建筑施工员。

不少网友评论说：这些新职业有些看着眼熟却不认识，有些读着拗口，却感觉很厉害的样子！那么，新职业如何认定，这批新职业有哪些标准和考虑，又有哪些新特点？

以下知识点，请注意查收！

什么是新职业，如何界定？

新职业是指《中华人民共和国职业分类大典》（2015年版）中未收录的，社会经济发展中已有一定规模从业人员，且具有相对独立成熟的专业和技能要求的职业。

为与时俱进反映职业变化，适应经济社会发展需要，人力资源社会保障部建立了新职业发布制度，2018年开始面向社会公开征集新职业。

经专家评估论证、公开征求意见等程序，去年4月，人力资源社会保障部与市场监管总局、国家统计局联合发布了人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员等首批13个新职业，取得较好社会效益。

近日，人力资源社会保障部与市场监管总局、国家统计局向社会发布了呼吸治疗师、网约配送员、装配式建筑施工员等第二批16个新职业。

新职业是如何认定的？

新职业是按照向社会公开征集、组织专家评估论证、公开征求意见等程序遴选出来的。

这一批新职业认定工作启动后，共有64家机构提交了139份新职业建议书，较上一批征集新职业情况相比，申报机构增加了1.5倍、建议书增加了2.4倍。

经专家评估论证、公开征求意见等程序，人力资源社会保障部与市场监管总局、国家统计局联合发布16个新职业，主要集中在新兴产业和现代服务业两个领域。

这批新职业有哪些新特点？

一是生产制造和建筑领域的技术革新催生出新职业。

在制造业领域，由于技术革新，智能制造、工业互联网取得了长足发展，智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员等新职业随之出现，相关从业人员增长较快。在建筑领域，出台《绿色建筑行动方案》，装配式建筑技术广泛使用，装配式建筑施工员数量大幅增加。伴随高铁、无人机行业的快速发展和人们环保意识的增强，铁路综合维修工、无人机装调检修工和电气电子产品环保检测员等新职业应运而生。

二是现代服务业的快速发展孕育出新职业。

以现代科学技术特别是信息网络技术为主要支撑的现代服务业快速发展，新的商业模式、服务方式和管理方式不断涌现。在物流行业，以提高管理质量和效率为目标，对整合产品设计、采购、生产、销售等全过程高效协同的供应链管理从业人员的需求逐步增加。随着大量连锁经营模式的出现，有别于传统店长的连锁经营管理从业人员也逐步增多。近年各类电商的迅猛发展，专职外卖、生鲜、药品、代购等网约配送员大量涌现。伴随着人工智能和信息技术的发展，孕育了人工智能训练师、虚拟现实工程技术人员和全媒体运营师等新兴职业。

三是健康照护服务的大量需求派生出新职业。

随着居民收入水平的提高、人口老龄化进程的加快，健康检测、康复照护等需求更加专业化、精细化，且量大面广，健康照护师的出现将为众多消费群体提供更加优质的服务。为老年人、残疾人、伤病人等功能障碍者提供康复辅助器具及无障碍改造的咨询、适配、使用指导等专业服务人员远远不足，康复辅助技术服务行业的发展势在必行。随着我国生育政策的逐步放开，对新生儿的健康问题越来越重视，出生缺陷防控咨询师将对优生优育发挥积极作用。很多呼吸系统疾病患者在医治过程中出现呼吸困难甚至危及生命，通过外在的设施设备帮助病患渡过困难期尤为重要，专职的呼吸治疗师已经成长为一个迫切需要的职业。

建立新职业发布制度，有什么意义？

新职业发布制度，是在系统总结长期以来我国经济社会发展、劳动者就业创业和职业教育培训等实践工作基础上建立起来的，是建立科学规范的职业分类体系的重要途径，是建立动态调整的职业分类机制的有效措施。

1999年，我国颁布了首部国家职业分类大典，共收录了1838个职业。进入21世纪，随着我国经济社会发展、科技进步、产业结构调整升级，新产业、新业态、新模式不断涌现，新职业也随之不断涌现并发展起来，亟待在国家层面上予以认可、规范，新职业发布制度应运而生。

2004年，我国首次发布新职业，至2009年共发布了十二批次120多个新职业。2010年国家启动了职业分类大典修订工作，2015年完成修订并颁布新版国家职业分类大典。为适应新的发展需要，需要继续推进新职业发布工作。

发布新职业的意义，主要有：第一，有利于促进就业创业；第二，有利于引领职业教育培训改革；第三，有利于产业发展。

(责编：任妍、孙阳)