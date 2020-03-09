战“疫”支农两不误 “普惠春雨”润春耕

疫情当前，不废农时。春耕时节，兴业银行在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，发挥金融主力军作用，开辟绿色通道，实行优惠利率，综合运用多元化金融产品，精准施策，全力支持化肥、农药、现代农场、养殖企业等农资农业生产企业复工复产、春耕备耕。截至目前，涉农贷款余额超过4000亿元。

在粮食大省河南，郑州分行得知河南心连心化学工业集团股份有限公司为保障春耕期间化肥需求，需要资金支持时，总分联动，特事特办，简化业务流程，提高业务办理效率，从了解到企业需求到资金到账仅用三天时间， 并将该企业2020年授信额度扩大至5亿元，有效支持了企业复工复产，助力春耕备耕。

在鱼米之乡浙江，宁波三江益农化学有限公司是一家专业生产农药化学的制造业企业，产品主要为农作物耕种所需种子处理剂、杀菌杀虫剂、除草驱鸟剂等。疫情期间，为保障尽快复工复产，宁波分行给予该企业新增短期流动资金贷款2000万元，利率低于最低指导价21.75BP，且原有贷款同时享受优惠利率，全力保障企业疫情防控和春耕备耕两不误。

在“塞上粮仓”宁夏，银川分行按照“急事急办、马上就办”的原则，开辟金融服务绿色通道，为现代化综合型农业企业——宁夏润德生物科技有限责任公司发放流动资金贷款950万元，帮助该企业解决了储备春种所需的牛羊粪及提前安排劳务用工的资金短缺问题。

在国家级贫困县湖北麻城市、蕲春县，了解到两地蛋鸡养殖企业在鸡蛋销售渠道上面临巨大的困难，库存积压严重，蛋价下跌较快。集团成员兴业期货发挥独特业务优势，通过“保险+期货”方式，实现首单湖北地区贫困县鸡蛋价格险33万元赔付，帮助当地养殖户应对疫情冲击，渡过难关。

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