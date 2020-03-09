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“世界超市”义乌：商户开门迎客 外商加速回流

奚金燕

2020年03月09日15:23  来源：中国新闻网
 
原标题：“世界超市”义乌：商户开门迎客 外商加速回流

　　采购商和经营户排队进入市场　奚金燕　摄

　　随着义乌疫情防控形势稳定向好，义乌国际商贸城已全面复市，市场商户纷纷“开门迎客”，境外采购商加速回流。其中，就有来自巴基斯坦、阿富汗、也门、印度、尼日尔的境外采购商，“组团”携数百万元的订单需求，前来寻觅商机。

　　市场经营户忙着整理订单，联系发货 奚金燕 摄

　　在通过红外体温测量、出示健康码和护照等一系列程序后，来自上述5国的24名境外采购商，顺利进入义乌国际商贸城。看着眼前熟悉的景象，采购商们颇为兴奋，这次他们手握数百万元的订单需求，集中采购服装服饰、电子电器、五金工具、针纺织品、日用百货等产品。

　　“这款充电型的LED灯具多少个起订？”“五金工具箱内的产品可以按照我们的要求组装吗？”“这款运动服装有多少个款式和颜色”……进入市场后，采购商穿梭在市场各摊位之间，询价、洽谈、砍价、下单，不同口音、语言交织在一起，形成了一支动听的“采购交响乐”。

　　市场每个入口配备有红外线测温仪等智能设备实时监测 奚金燕 摄

　　“义乌市场停工这段时间，我的生意也停滞了，采购的商品早就售罄，手上积累了大批新订单，客户就是上帝，但也要等义乌市场开门。”来自阿富汗的采购商齐亚马尔告诉记者，前段时间，所有跟义乌市场有联系的采购商，都在盼着市场开市，因为全世界的零售业者都在“等米下锅”。

　　随着义乌疫情防控形势稳定向好，义乌国际商贸城的全面复市，境外采购商正在加速回流市场，齐亚马尔就是其中一个缩影。

　　“这次主要采购玩具、日用百货、办公用品，金额接近200万元。其中，LED灯具是采购的大头，合作伙伴已经催了好几次，要我尽快采购一批发往阿富汗。”在二区2楼中街一摊位，齐亚马尔看中了一款LED灯，并与店主展开了洽谈。

　　订单数量、交货时间、付款方式……半小时后，齐亚马尔签订了采购50万元LED灯的协议，一票外贸出口订单就此产生。

　　市场经营户忙着整理订单，联系发货 奚金燕 摄

　　同样在市场下单的还有印度采购商阿南德·辛格，“与往年相比，今年市场开市的时间晚了，我的手上也积累了很多单子，采购需求很大。如，杯子、一次性快餐盒、毛巾等产品，订单额度都在10万元以上。”

　　作为长期从事外贸进出口的采购商，来自巴基斯坦的哈里，每年要来义乌市场三四次。“义乌防控做的非常好，申请进入市场的手续很便捷，人人测量体温、佩戴口罩让我觉得很有安全感。”哈里说道。

　　境外采购商在看货，询价。　商城集团提供

　　记者了解到，为繁荣市场，义乌出台了《关于外籍采购商来义采购的奖励办法》，采购商可以享受到免费的食宿和交通补贴。

　　“这些政策非常棒，让我看到了义乌助力市场繁荣的决心，我也会介绍更多朋友来义乌采购。”有外商坦言，只有义乌的市场繁荣了，采购商才能发展，才能买到客户需要的产品。(记者 奚金燕)

(责编：冯粒、曹昆)
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