中国外贸能顶住冲击(锐财经·一手抓防疫，一手促发展（22）)

四川省广安市前锋区外贸生产企业福辉鞋业有限公司自2月20日复工以来，一手抓防疫、一手抓生产，目前已有398人上岗，2条生产线每天生产成品鞋4000双，生产量与去年同期相比持平。图为3月9日，该公司员工正在仔细检查出口运动鞋的工艺。

邱海鹰摄（人民视觉）

海关总署3月7日发布的数据显示，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值4.12万亿元人民币，比去年同期下降9.6%。其中，出口2.04万亿元，下降15.9%；进口2.08万亿元，下降2.4%；贸易逆差425.9亿元，去年同期为顺差2934.8亿元。相关人士指出，新冠肺炎疫情短期内对进出口造成了一定冲击，但随着疫情防控取得成效、稳外贸政策措施落地、企业加快复工复产，中国外贸能够顶住冲击，并有望稳步恢复。

疫情对进口影响尚不明显

随着全国外贸数据“出炉”，各地近期也陆续发布前2个月进出口数据。3月9日，青岛海关发布的数据显示，今年前2个月山东省外贸进出口总值2780.8亿元人民币，比去年同期下降7.9%。其中，出口1387.6亿元，下降11.7%；进口1393.2亿元，下降3.7%。

不仅仅是山东，海关总署相关负责人解读前2个月全国外贸情况时指出，外贸进出口下降，主要是受新冠肺炎疫情和春节假期延长等因素影响。但值得注意的是，前2个月进口仅有小幅下降，疫情对进口的影响尚不明显。从货运量来看，1-2月海关监管进出境货运量7亿吨，同比增长2.8%，其中出口1.9亿吨，下降3.7%；进口5.1亿吨，增长5.5%。

青岛海关数据也显示，受生产企业为复工备货及民生消费品和防疫物资需求旺盛等因素拉动，2月当月山东进口值小幅增长2.3%，其中机械设备、大豆、纸浆、水海产品、肉类产品、医疗仪器及器械等进口均超20%。

“总的来看，在多重因素叠加影响下，前2个月外贸企业面临不少难题，涉及物流、复工、履约、接单等多个方面，因此进出口出现一定幅度的下降是预料之中、也是正常的。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生在接受本报记者采访时说。

2月份进出口值逐旬提升

海关总署介绍，在总体下降的情况下，前2个月外贸进出口有一些积极因素。

对东盟和“一带一路”沿线国家进出口保持增长。前2个月，对欧盟、美国和日本等传统贸易伙伴进出口下降。对东盟进出口5941.1亿元，增长2%，东盟已成为我国第一大贸易伙伴。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.31万亿元，同比增长1.8%，高出我国外贸增速11.4个百分点，占31.7%，比重首超三成。

民营企业在外贸进出口中相对更具活力。前2个月，民营企业进出口1.7万亿元（同比下降6.6%），占进出口总值的41.9%，同比提升1.3个百分点。

“民营企业进出口占比提升，反映了国内营商环境的持续优化，是我国外贸内生动力和发展活力的重要表现。”海关总署有关司局负责人表示，此外，这段时间，企业积极与外方谈判适当延长订单交付期、加班加点完成订单任务。相关部门陆续出台支持企业渡难关的一系列政策措施，海关总署统筹推进疫情防控和促进稳外贸工作，出台保障疫情防控物资零延时通关、应对疫情影响促进外贸稳增长、支持中欧班列和综合保税区发展的多项政策措施，全力支持外贸企业复工复产和外贸稳增长。

据海关数据监测情况，2月份外贸进出口值逐旬提升、企业申报报关单量逐旬递增。另据对2552家外贸样本企业调查情况，80.6%的企业已经复工。

长期向好的趋势没有改变

接下来，外贸走势如何？

商务部外贸司司长李兴乾指出，当前，企业正处在加紧复工复产的关键时期，国内疫情形势总体趋缓，为复工复产创造了有利条件。但在全球产业链、供应链环环相扣、密不可分的大环境下，境外疫情持续扩大，特别是日、韩等主要贸易伙伴疫情不断蔓延，会给我国外贸企业的复工复产造成一定影响。

李兴乾说，商务部已经采取一系列政策措施，对冲不利影响，还将继续推动上下游协同复工复产，全面落实出口退税、出口信用保险、出口信贷等支持政策，推进国家外贸转型升级基地建设，推进贸易平台和国际营销服务体系建设，培育外贸新业态新模式，保障和稳定产业链供应链畅通运转。

张燕生认为，稳住外贸基本盘，要加快外贸企业复工复产的步伐，特别是要以重点行业、龙头企业带动产业链上下游全面恢复产能，同时大力开拓多元化国际市场，继续深化与“一带一路”沿线国家经贸合作，拓展外贸发展空间，推动外贸高质量发展。“从3月份开始，中国外贸有望稳步恢复。而作为货物贸易第一大国，中国外贸稳，也将有助于全球贸易稳。”

海关总署也指出，我国外贸发展韧性强，企业的适应力和市场开拓能力也很强。随着疫情防控取得积极成效以及各项政策措施逐步落实，外贸企业复工复产步伐加快，市场信心稳步恢复。疫情对进出口的影响是暂时和阶段性的，外贸发展长期向好的趋势没有改变。

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