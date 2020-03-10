进博会“云签约”为啥这么火？

2月24日上午9点，义乌中国小商品城国际商贸城全面复市。图为当天义乌国际商贸城五区进口馆印度展区，客商选购印度异域特色商品。

吕 斌摄（人民图片）

2月21日清晨8点半，在郑州机场34号货机位，阿塞拜疆丝绸之路西部航空公司一架货机正在装卸进口货物。

马 健摄（人民视觉）

近日，日资企业江苏苏州高新区晶端显示精密电子（苏州）有限公司员工正在紧张生产中。

华雪根摄（人民图片）

不久前，装载着来自卡塔尔的430辆平行进口汽车的滚装货船“劳拉”轮缓缓靠泊海口秀英港20号泊位，这是海南自贸区政策实施以来的首艘汽车外贸船。

杨冠宇摄（新华社发）

连续两届中国国际进口博览会，都成为全球商界的顶尖盛事。第三届进博会将怎么样？

据了解，第三届进博会报名工作已全面启动，网上“云签约”十分火热，多家全球知名企业确定了参展意向，正提前筹划参展事宜。截至目前，第三届进博会已签约展览面积超过规划面积的50%，报名参展企业超过1000家，总体招展进度快于前两届同期。

尽管新冠肺炎疫情短期内对中国经济运行产生了一定影响，但不少知名外企依旧看好中国经济中长期走势，积极布局抢抓中国市场机遇。

参加进博会热情不减

进博会是商品陈列、销售的展台，也是信息流通、人员沟通以及文化融通的平台。对很多国外商家来说，进博会更是分享中国市场的重要舞台。

在第二届进博会上，日本泰尔茂株式会社带来的胰岛素注射针头“纳诺斯Jr”以0.18mm的外直径获得各界的广泛关注，被誉为当届进博会最小的“黑科技”展品。如今，泰尔茂正在紧锣密鼓地筹备第三届进博会的展品。

“近百年来，泰尔茂在心血管，体外循环，血液系统等领域发展出完备的解决方案。感谢进博会的平台，让我们有机会把更加个性化的医疗产品带到中国。这一过程中，我们深刻感受到普通民众对泰尔茂高科技产品以及匠人精神的认可。今年，我们也将以最大的诚意，带着泰尔茂的卓越技术与中国消费者见面。”日本泰尔茂株式会社中国区总代表柴崎崇纪在接受本报记者采访时说。

柴崎崇纪表示，中国在面对新冠肺炎疫情时表现出的行动力令人震撼，泰尔茂共捐赠了包括ECMO设备、体温计、血压计和血糖仪在内共价值843万元人民币的医疗器械进行支援。柴崎崇纪认为，此次疫情短期内推升了各种医疗设备、药品及医疗防控物资的需求。实际上，这从一个侧面反映出医疗行业的重要性与长期潜力。“未来，我们将加速新产品的引进和落地，把海外的优秀产品尽早地引进到中国，特别是推出适合中国市场的产品和解决方案，采用灵活的商业模式，进一步推进本土化。在加快创新药上市速度的大环境中，抓住机会更好地融入中国市场。”

与泰尔茂一样，总部位于美国俄亥俄州的宝洁公司同样感受到进博会巨大的吸引力。宝洁大中华区传播与公关副总裁许有杰告诉本报记者，2019年，宝洁公司从全球十大品类、70个品牌中精选了多项高端、黑科技产品参加进博会，在现场还设立了智慧、未来感零售体验店，共同打造宝洁美好生活实验室，解码未来消费趋势。通过这次参展，宝洁公司充分体会到进博会的影响力，相信第三届进博会将是一个规模更大、品质更高、服务更优、成效更好的舞台。

“30多年间，宝洁见证了中国的消费升级。在以消费者为中心的品牌战略下，我们持续不断地为中国消费者带来新的品类、产品和体验，与消费者一起成长。 今年，宝洁将继续挑选最尖端的优质品牌和产品参加第三届进博会展出，预计会有更多高科技产品首次登陆中国市场。”许有杰说。

全球名企加力在华布局

市场人士普遍认为，在新冠肺炎疫情影响下，第三届进博会“云签约”火热的背后，恰恰是全球知名外企坚定加大在华布局力度的缩影。

国家会展中心（上海）进口博览会展览部副总经理周伶彦表示，尽管疫情给企业商业展招展工作带来一些挑战，但在某种程度上也带来了机遇。医疗行业相关企业抓住机遇深耕中国市场，技术装备、汽车、消费品、食品及农产品、服贸等展区的不少企业也借机通过进博会平台弥补疫情带来的影响，进一步拓展业务。

“在抗击疫情的过程中，中国政府展示出的决心、效率和果断，中国民众的团结与英勇精神，以及专家、医务工作者和军队的无私奉献与通力协作，都让我们印象深刻。尽管现在还难以精准地评估疫情对我们业务的影响，但以往经验表明，在疫情造成的短暂冲击过后，消费必然强势反弹。更重要的是，中国有关部门还出台了一系列政策为企业降负，确保企业能正常运转，共克时艰。这些都让我们坚定了在华布局的信心。”欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞说。

费博瑞表示，过去几年来，中国做出了很多努力，让市场更加稳定、透明、公平、可预期，也为整个世界注入了繁荣和稳定的力量。从简政放权到减税降费，从不断与国际接轨到本土化创新，中国改革的步伐越来越快，落实的效率越来越高，开放的大门越开越大，营商的环境越来越好，这些都让欧莱雅集团对中国市场的信心更加强烈。“我相信，中国将很快成为欧莱雅集团内最大的市场。”

值得注意的是，财务报表上的变化，成为外企更加重视中国市场的直接动力。日前，乐高集团发布的最新年报显示，2019年该公司实现了收入、利润双增长。其中，以中国为代表的新兴市场对业绩的贡献功不可没。据了解，2019年，乐高集团把业务向中国的三、四线城市进行了延伸。截至2019年底，共计在35个城市拥有140家品牌零售店，其中包括位于北京和上海的品牌旗舰店。

乐高相关负责人表示，目前乐高集团在全球已拥有570家品牌零售店，并计划在今年再开设约150家品牌零售店，其中大部分将位于中国大陆。“2020年再开设80家品牌零售店，进入约20个新城市。此外，乐高集团还积极与各大电商平台推进合作，扩展线上业务，并且在近期与腾讯续签战略合作谅解备忘录，该合作也是乐高集团致力于为消费者打造独特数字体验的重要项目之一。”这位负责人说。

对“中国机遇”充满信心

拥有14亿人口、近100万亿元年经济总量、世界上规模最大的中等收入群体以及世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、利用外资和对外投资规模位居世界前列……中国经济这片蔚蓝色的大海，为全球企业提供着源源不断的发展机遇。

“改革开放40多年来，中国经济实现了前所未有的高速增长，中国市场的复杂程度之高、变化速度之快，对品牌方的创新力提出了更高要求。在中国经济高速增长的背景下，中国消费需求不断升级，使得中国市场逐渐成为激发品牌创新的灵感之源和面向全球的创新输出之地。宝洁对中国经济长期走势及市场机遇将一如既往地保持积极态度。我们相信，在政府的带领下，疫情很快将被战胜，市场的活力将再次得到激活。我们也会抓住机遇，努力为中国消费者带来更多元的产品和服务体验。”许有杰说。

法国欧瑞泽基金集团董事总经理陈永岚对本报记者表示，欧瑞泽是一家具有百年历史的法国投资公司，十分重视长期可持续的发展，其在中国的发展策略不会改变。2019年进博会期间，在中法两国领导人的见证下，欧瑞泽基金集团与中国投资有限责任公司及法国巴黎银行共同签署了中法产业基金。作为基金管理人，欧瑞泽希望在2020年能够将优质的欧洲公司带到中国，协助他们对接中方资源。

“如今，欧瑞泽旗下的荷兰眼科研究中心正积极布局中国市场；欧瑞泽协助的西班牙香精制造商爱伯馨刚刚完成了对南昌一家企业的收购。可以说，虽然此次疫情对经济造成了一定冲击，但我们认为影响是暂时的。对于外资来说，中国市场的吸引力十分强大，其经济韧性不可被低估。”陈永岚说，第三届进博会将再次为世界了解中国提供一个绝佳窗口，欧瑞泽基金集团也在积极甄选优质的欧洲公司，希望届时能够引入中国。

商务部外资司司长宗长青表示，一般来说，跨国投资者的投资经营决策是长期的、综合性的、战略性的，短期疫情影响是有限的，当然也不排除做出一些应急性、战术性的调整。宗长青介绍，多项调查和研究显示，中国经济长期向好的基本面没有改变，吸收外资的综合竞争优势没有改变，大多数跨国公司投资中国的信心和战略没有改变，仍然看好中国市场长期发展前景，有些正在继续加大对华投资。

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