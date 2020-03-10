物流业 加速跑起来（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

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3月8日，在福建泉州传化公路港物流有限公司，装卸工人正在将零担货物装车，准备发往陕西西安。
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2月12日，中国铁路北京局集团有限公司石家庄工务段的女探伤工们为石家庄南站编组场的道岔进行钢轨探伤，保障线路安全。
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3月6日，深圳盐田港已初步实现复工复产。
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3月8日，在河北邯郸国际陆港，工人正在检查刚刚从物流车上卸下的盘条钢产品质量。
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2月18日，在江苏省连云港市赣榆区一农资配送中心，工作人员正在搬运农资产品。
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2月12日，宁夏银川邮政工作人员在清点、登记为中小学生配送的教材。
《 人民日报 》（ 2020年03月10日 10 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
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