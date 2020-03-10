科技部支持四城市建设新一代人工智能创新发展试验区

我国新一代人工智能创新发展试验区迎来加速扩围态势。科技部网站9日消息，科技部近日发函支持济南、西安、成都、重庆四个城市建设国家新一代人工智能创新发展试验区。自此，包括先前获批的北京、上海、合肥、杭州、深圳、天津等6个城市和浙江省德清县，我国国家新一代人工智能创新发展试验区拟将扩容至十市一县。

根据科技部的公告，济南、西安、成都、重庆拟将建设的国家新一代人工智能创新发展试验区将各有特色。其中，要求济南发挥人工智能应用场景丰富、算力基础和数据资源雄厚等优势，加强人工智能技术研发攻关，完善智能化基础设施，加大成果转移转化力度和产业集聚，推动人工智能在制造、农业、交通等重大场景中的创新应用，促进传统产业智能化转型升级，培育壮大新动能。

“未来申请的人工智能试验区以城市为主要建设载体。重点依托人工智能创新资源丰富、发展基础较好的城市，原则上应是国家自主创新示范区或国家高新区所在城市，并已明确将发展人工智能作为重点产业方向。”有资深人工智能专家向记者表示。他认为，未来试验区的建设，要服务支撑国家区域发展战略。重点围绕京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等重大区域发展战略进行布局，兼顾东中西部及东北地区协同发展，推动人工智能成为区域发展的重要引领力量。（记者钟源）

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