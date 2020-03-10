央地政策力挺制造业企业复工复产

疫情对制造业的短期影响不容低估，多项助力企业抗疫情复工复产的政策不断向纵深推进。央行、银保监会均表示要进一步引导金融机构加大对制造业信贷支持；财税部门推出三批减税降费政策，制造业企业、尤其是中小制造业企业是重要受益者。此外，地方层面也频频“放大招”，江苏、广东、福建、浙江等地陆续推出招工稳岗奖励、物流补贴、电费补贴等措施，以降低制造业企业的用工成本，助推其复工复产以及进一步达产。业内人士表示，短期内，民营、中小制造业企业期待进一步政策支持，长期来看，引导行业走向智能化、数字化和绿色化发展道路，是下一步推进制造业发展的关键所在。

近来制造业市场需求和企业生产有所收缩，国家统计局公布的2月制造业PMI数据降至35.7%，较上月下降14.3个百分点。民生银行研究院研究员郭晓蓓表示，2019年以来，制造业面临较大下行压力，叠加此次疫情影响，增长压力更加凸显。总的来说，疫情对制造业的短期影响不容低估，政府应强化短期政策应对，针对产业集群发展状况出台有针对性的扶持政策，同时与货币政策、财政政策、收入分配政策、就业政策等方面进行协调联动。

有针对性的支持政策正相继出台，为企业发展提振信心。制造业是金融政策着力的重点领域，央行3月3日会同财政部、银保监会召开金融支持疫情防控和经济社会发展座谈会暨电视电话会明确提出，加大对疫情影响严重地区、行业、企业的融资支持，强化对先进制造业、脱贫攻坚、民生就业等重点领域和薄弱环节的金融服务，助力复工复产。银保监会新闻发言人3月6日表示，加大制造业贷款投放力度，大力发展供应链金融业务。

记者了解到，部分银行的信贷计划已经向制造业倾斜。如工商银行黑龙江省分行近日安排200亿元专项信贷“春润行动”，用于支持先进制造业企业生产、电力生产及供应企业复工复产的电力保障和煤炭储备等。郭晓蓓对《经济参考报》记者表示，在政策护航下，多路资金或加速涌入制造业，其中先进制造业投资有望提速扩容，助推产业转型升级的同时助力稳增长。

财税政策方面，财政部相关负责人日前表示，财政部会同相关部门出台了一系列财税政策，支持企业特别是中小微企业早日复工复产，其中2月份已出台三批减税降费政策。业内人士表示，制造业将是减税降费措施的重要受益者。根据工信部部长苗圩此前的表态，2020年仍将继续实施以制造业为重点的减税降费措施，增值税和社保费用降低等均将于2020年落实到位。

在地方层面，江苏、福建、广东等地已陆续推出税费延缴、招工稳岗奖励、物流电费补贴等政策，以支持制造业复工复产。在福建省莆田市，对2月底前复工的规模以上制造业企业，按企业2月份当月用电量给予补助，对民营中小微工业企业2、3、4月份贷款利率则分别减少50、25和25个基点。南京市江宁区推出支持制造企业复工八条措施，包括免费组织“点对点”包车返宁、免费提供集中隔离场所、给予招工、稳岗奖励和物流补贴等。家电制造业集中的广东、浙江等省，同样推出了延期缴税、配套专项产业扶持基金等政策。

一系列积极举措的落地，推动了制造业企业有序复工复产。据中国企业联合会统计，截至2月20日，目前中国制造业500强企业复工复产率已达97.08%。“在大企业产业链带动下，中小制造业复工率提高较快，2月26日复工率达到43.1%。”工信部副部长张克俭表示。从各地情况来看，目前，广东省广州市规模以上制造业企业复工率已经达到99.5%，当地政府正逐步从帮助企业复工转为帮助企业达产。在河北，64家长流程钢铁冶炼联合企业全部在产，君乐宝、汇福等粮油食品加工企业开工率达90%。

不过，多家机构调研结果仍显示，目前中小制造业面临着市场需求萎缩，租金、场地消毒等费用上升的压力，整体复工率仍有待进一步提高。“与国有制造业主要定位于装备制造、钢铁化工等产业中上游相比，民营制造业更贴近终端消费市场，受疫情影响更大。”东方金诚首席宏观分析师王青对《经济参考报》记者表示，此外，民营制造业企业规模通常较小，抵御外部冲击能力较弱，受流动性困难、防疫成本高、供应链遇阻以及员工返岗率低等问题的影响更为突出。

王青指出，对民营制造业企业而言，订单是复工复产的最强动力。下一步工作重点在于落实好分区分级差异化防控政策，逐步恢复下游终端市场的正常经营。同时，需要对产业链中处于基础和枢纽地位的行业企业给予重点支持，疏通堵点，推动产业链协同复工。

与此同时，业内人士表示，引导行业走向智能化、数字化和绿色化发展道路是下一步推进制造业发展的关键所在，也是破除中小制造业发展瓶颈的重要一环。中国工业互联网研究院院长徐晓兰表示，通过新一代信息技术赋能制造业，以数据驱动产业转型升级，实现资源共享及优化配置，对于破除中小企业发展困境具有重要意义。张克俭此前在新闻发布会上同样指出，下一步将进一步加大帮扶力度，支持劳动密集型中小企业增强创新实力，让更多的传统劳动密集型企业通过转型升级成长为专精特新“小巨人”和制造业单项冠军。此外，还将支持中小企业提高数字化网络化智能化上水平，加快中小企业智能制造技术集成部署，推进智能制造单元、智能生产线、数字化车间建设。（记者罗逸姝 张莫）

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