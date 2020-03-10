原标题：云面试的“酸甜苦辣”

云面试在疫情中悄然“壮大”，宅在家中就能找工作，不用四处奔波，无需采买行头。这一切看上去很美，但这种低成本招聘在带来便利的同时，也让一些招聘企业感觉有些摸不着头脑。

上海一家企业从2月10日开始云面试，迄今其采购经理职位的5个候选人有3个拒绝了offer。尽管这已经是目前环境下的最优解，但人力资源专员孔丽还是感到自己的很多努力白费了。

“因为线上面试成本低，offer拒绝率比往年高了很多。”孔丽说，很多人在家认为反正是次机会，只是尝试一下，至于是否真正与意向匹配，并没有考虑清楚。等到后来招聘人员觉得他还不错时，他可能会因为一些原因，不接受offer。

孔丽所在的公司是一家大型新能源外企，招聘职位受疫情影响不大，今年的招聘方案依旧按照年前规划好的来。一般情况下，要进入这家企业需要经过5轮考核。公司人力资源部门从电话沟通到安排业务部门面试，从上海到北美总部视频面试一步步推进，再根据每个人的情况和需求设计薪资方案，整套流程下来要花费不少时间。但现在因为疫情，招聘计划需要调整。

在求职者看来，这家企业平台很好，行业有前景，但薪资相对不高，工作强度大，而且距离市区要2小时左右的车程，性价比不算高。

线上面试虽然带来了便捷，却也模糊了到场代表的诚意。孔丽说，在以往，如果要看候选者的求职意愿是否强烈，最简单的方式就是看他们是否到现场。如果候选人在嘉定区，上午10时面试，从家里开车就要两三个小时，有人会为了这个工作机会，提前一晚到公司附近订酒店，这样就会知道他肯定是很看重这个机会的。包括很多苏州、杭州的候选人，孔丽会建议他们到上海来面试，如果他珍惜这次机会，就会来，这样的候选人成功率也比较高。

安徽的一家大型教育公司也发现了类似问题。在招聘市场、销售岗位时，面试官反馈候选人并不是很重视，从着装等线上的准备程度来看，效果不是特别好。该企业人力资源相关人士表示，求职者的意愿度等各方面跟线下面试还有一些差距。

为了更精准地筛选候选人，孔丽决定把对候选人性格心理等的综合考察放到前面进行，然后再决定是否推荐到业务部门面试。

在前期电话沟通中，他们会聊得更深更久。比如，对于常常出差的岗位，要仔细了解候选人的家庭情况。自己和家人是否在上海，孩子多大？同时提前告知可能的风险：你能否接受这个范围的薪资？这样的工作强度，再加上照顾家人可能身心会比较疲倦，有没有考虑清楚，现在是迎接这样的挑战的一个比较好的时机吗？

面对疫情，本打算换工作的职场人也调整了求职计划，选择趋于保守，比如不跳槽，或就近求职。根据智联招聘今年2月的调查数据，34%的求职者处于观望状态，认为一切都还不能确定，26%的求职者选择在本省市找工作机会，12.2%受访者明确表示放弃去外省市求职的念头，还有12.9%的人直接放弃原本换工作的打算。

孔丽原本在春节前和一位候选人谈好了offer，准备年后让他入职。但是候选人所在的宁波是疫情重点城市，在家隔离14天后，到上海还要再隔离14天，候选人觉得花费太多时间，后来选择了离家近的公司。

“如果知道有这种事情发生，我也不会辞职了。” 疫情发生以来，在上海工作的90后张蓓已经花光了所有的存款，现在有些焦虑。张蓓春节前辞职了，最初，她打算花上个把月找个满意的工作。但投出简历后，3周里，张蓓只接到了两个电话。而去年求职时，一周每天至少有两个面试。

现在每月还有房租要付，4月又可能遇到求职高峰，僧多粥少，她决定调整心理预期，尽快解决工作问题。3月的第一周，她找到了工作。虽然新公司所在的行业比较冷门，但公司规模不小，成立的时间也很久，比较有保障。“如果是个创业公司，我可能不会考虑。”张蓓说。

有统计表明，疫情影响下，规模在20人以下的微型企业与20-99人的小型企业在招聘数占比和投递数占比上，都较去年同期有所收缩。但环比看来，招聘职位数分别较疫情初期有所上升，反弹势头较强。

对中小微企业来说，降本增效是疫情期间招聘的主要考量。第三方平台推出的视频面试、云选才等服务，虽然节省中小企业的招聘展位费、差旅费等，但中小微企业的相对抗风险能力仍然让求职者心存顾虑。

据悉，四川省推出了政策组合拳，通过为企业减负来稳定就业岗位，通过奖补来扩大用工需求，通过帮扶来拓宽就业渠道。目前，各地正逐步推出“政策包”，从社保、税收、稳岗补贴等方面助力用工企业渡过难关。

（应采访者要求，孔丽、张蓓为化名 见习记者 张艺）

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