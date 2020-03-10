统计局：2月份CPI仍处高位 涨幅有所回落

人民网北京3月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 2020年2月份，全国居民消费价格（CPI）仍处高位，但涨幅有所回落。2月份，全国CPI环比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.6个百分点；同比上涨5.2%，涨幅回落0.2个百分点。

国家统计局城市司司长赵茂宏表示，2月份，突如其来的新冠肺炎疫情对价格走势形成了较为复杂的冲击，但随着党中央、国务院一系列复工复产、保供稳价等政策措施的实施，价格运行总体平稳，呈现出有涨有降的结构性变化态势。

从同比涨幅来看，其中城市上涨4.8%，农村上涨6.3%；食品价格上涨21.9%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格上涨7.9%，服务价格上涨0.6%。1??—2月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨5.3%。

从环比涨幅来看，其中城市上涨0.8%，农村上涨0.9%；食品价格上涨4.3%，非食品价格下降0.2%；消费品价格上涨1.4%，服务价格下降0.2%。

各类商品及服务价格同比变动情况

2月份，食品烟酒类价格同比上涨16.0%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约4.84个百分点。食品中，畜肉类价格上涨87.6%，影响CPI上涨约3.85个百分点，其中猪肉价格上涨135.2%，影响CPI上涨约3.19个百分点；鲜菜价格上涨10.9%，影响CPI上涨约0.33个百分点；水产品价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.05个百分点；蛋类价格上涨1.0%，影响CPI上涨约0.01个百分点；粮食价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降5.6%，影响CPI下降约0.11个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨4.4%、2.2%和1.0%，衣着、居住、生活用品及服务价格分别上涨0.5%、0.3%和0.1%；交通和通信价格下降1.6%。

各类商品及服务价格环比变动情况

2月份，食品烟酒类价格环比上涨3.0%，影响CPI上涨约0.99个百分点。食品中，鲜菜价格上涨9.5%，影响CPI上涨约0.28个百分点；畜肉类价格上涨7.1%，影响CPI上涨约0.53个百分点，其中猪肉价格上涨9.3%，影响CPI上涨约0.45个百分点；鲜果价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.08个百分点；水产品价格上涨3.0%，影响CPI上涨约0.05个百分点；蛋类价格下降5.8%，影响CPI下降约0.04个百分点。

其他七大类价格环比一涨一平五降。其中，医疗保健价格上涨0.1%；教育文化和娱乐价格持平；交通和通信、衣着、其他用品和服务价格分别下降1.5%、0.3%和0.2%，居住、生活用品及服务价格均下降0.1%。

(责编：杨曦、庄红韬)