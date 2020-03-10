统计局：2月份PPI同比下降0.4% 环比下降0.5%

人民网北京3月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年2月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降0.4%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比下降0.5%，环比下降0.3%。1—2月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降0.2%，工业生产者购进价格下降0.4%。

国家统计局城市司司长赵茂宏分析，2月份，受季节和疫情因素影响，一些工业企业停工停产，需求减弱，全国PPI环比由上月持平转为下降0.5%，同比由上涨0.1%转为下降0.4%。据测算，在2月份0.4%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.1个百分点，新涨价影响约为-0.5个百分点。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.0%，降幅比上月扩大0.6个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.74个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.1%，原材料工业价格下降2.2%，加工工业价格下降0.7%。生活资料价格同比上涨1.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.38个百分点。其中，食品价格上涨5.1%，衣着价格下降0.3%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降2.0%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨7.6%，建筑材料及非金属类价格上涨3.8%，黑色金属材料类价格上涨0.4%；化工原料类价格下降6.0%，有色金属材料及电线类价格下降1.2%，燃料动力类价格下降1.0%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.7%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.51个百分点。其中，采掘工业价格下降2.3%，原材料工业价格下降1.3%，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平。其中，食品价格持平，衣着价格下降0.1%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.2%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨0.1%；燃料动力类、有色金属材料及电线类价格均下降0.7%，黑色金属材料类价格下降0.4%。

(责编：杨曦、庄红韬)