怒江大峡谷里的攻坚战

光明日报记者 张勇

春来江水绿如蓝。早春时节的怒江大峡谷，江水清澈，山石耸立。位于峡谷东岸的云南怒江州福贡县匹河乡三瓦村里，最后5个贫困户，也已经拿到了新房子的钥匙。他们即将离开生态脆弱的大峡谷，去搬迁安置点开启新的生活。

“我们村委会已经脱贫，人均纯收入5000多元，没有人返贫，全村只有5户还没有脱贫，现在他们已经拿到了易地扶贫搬迁点新房子的钥匙，很快可以全部脱贫了。”三瓦村党总支书记斯春梅说，村里易地扶贫搬迁去年就安置了319户；为增加群众收入，在防控疫情的同时，安置点生产棒球和民族服装的扶贫车间正常运转；同时，村里帮助村民联系务工事宜，至今已经有157人外出工作。

一个三瓦村的脱贫历程，刚好涵盖了怒江乃至云南的主要扶贫方式：易地搬迁、产业脱贫、劳务输出。

3月5日，福贡县在县城下娃底易地扶贫搬迁安置点举行集中搬迁入住仪式，来自全县六乡一镇的448户搬入新房。据了解，“十三五”期间，怒江州全州易地扶贫搬迁总规模达10.2万人，目前正分批集中搬迁入住，3月底将全部搬入新家。与此同时，怒江州选派了800名优秀干部，组建“背包工作队”，全面开展“背包上山、牵手进城”行动，帮助群众适应新的生活方式。

在贡山县普拉底乡咪谷村，村民李王子的生活，因为红彤彤的草果发生了改变。11年前，李王子开始种植草果。去年10月，他在怒江州首届“草果王”评选比赛中摘得桂冠。仅草果种植一项，去年给他带来了6万元的收入。

截至目前，怒江州已种植草果110万亩，成为全国草果核心主产区。2019年，怒江州草果鲜果产量2万吨，产值超过2亿元，帮助4万贫困人口脱贫。

以草果为主的绿色香料产业，已经成为怒江带动群众脱贫的重要绿色产业。而怒江的草果脱贫经，也成为云南贫困地区依靠绿色产业脱贫的缩影。

为通过生态建设巩固脱贫攻坚成果，怒江州在怒江和澜沧江峡谷两岸开展“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动，通过生态修复与产业发展相结合，全面治理生态“伤疤”、破解易地扶贫搬迁后续产业就业发展难题。

作为全国深度贫困地区“三州三区”之一的怒江州，是脱贫攻坚最难啃的硬骨头。大峡谷内响起的脱贫攻坚战号角，也坚定了整个云南脱贫攻坚战的信心。2019年，云南全省实现136.8万贫困人口净脱贫，33个贫困县申请脱贫摘帽，“两不愁三保障”突出问题基本解决。目前云南省对未摘帽县和剩余贫困人口超过5000人的15个贫困县进行挂牌督战，并延伸到贫困村和11个万人以上易地扶贫搬迁集中安置点，集中力量攻克最后的深度贫困堡垒。

在发起脱贫攻坚总攻的关键之年，从怒江大峡谷到三迤大地，都已看见了胜利的曙光。

《光明日报》（ 2020年03月10日 07版）

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