国家级贫困县直播卖农产品 3小时销售185万元

吉林省靖宇县委常委、副县长周林，吉林省青年电子商务协会会长陈太春，靖宇县景山镇景山村第一书记王德勇等，通过“战疫助农”抖音直播活动，推荐介绍当地特产松子、榛子等优质农产品，并与抖音创作者“姚大”连麦互动。当天直播累计观看人数超161万人，带动当地农产品销售超3万件，销售额达185万元。
吉林省靖宇县是国家级贫困县，位于长白山西麓，松花江上游。长白山地区是红松籽的主产区，原生态的自然环境让当地红松籽果仁饱满、松香自然，且富含多种营养物质。受新冠肺炎疫情影响，交通物流受阻，当地不少红松籽面临销售受阻的问题。
“因为疫情关系，我们靖宇的松子和榛子滞销，农户非常着急。今天，希望借助抖音平台，让更多人了解靖宇的松子和榛子。”周林表示，在抖音平台助力下，“战疫助农”县长直播活动落地靖宇县，帮助当地农产品找到销路，解决农户的难题。
在直播中，周林向网友介绍了当地松子和榛子的特点。他说，当地的红松籽都是野生的，全部人工采摘、挑选，颗粒饱满，很少有空壳，而且是根据订单人工现炒现发货。当地的大榛子也与其他地方不同，不需要借助工具，双手一拍就能开，因此被称为“手拍大榛子”。
“长白山松子和榛子富含脂肪、蛋白质、碳水化合物、维生素、不饱和脂肪酸等，每天吃几粒能够消除疲劳，增强人体免疫功能。欢迎各位网友下单购买。“周林在直播中，不时手拿产品进行“吆喝”，吸引了许多网友纷纷下单购买。
据悉，“战疫助农”活动是今日头条、西瓜视频、抖音联合农业农村部管理干部学院、北京市扶贫支援办、中国社会扶贫网共同发起的公益项目。 设立在今日头条、西瓜视频、抖音的“战疫助农”产品页面，专门用于汇集全国各地农产品销售信息，致力于解决农产品供需两端的信息对接，帮助优质产地的农产品顺利销售。
除了此次靖宇县长直播，“战疫助农”活动此前已组织了抖音创作者、西瓜创作者和10位县长，进行了约50场直播带货，累计销售助农产品32万件，销售额超过1121万元。3月11日-12日，活动还将在抖音进行6场县长直播，帮助更多农产品尽快找到销路。
截至3月8日，该活动已帮助供需信息匹配对接，促成企业线下采购农产品超过近500万斤，成交额近1100万元；通过平台线上店铺助力农产品销售341万件，约1.38亿元。（李平）
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