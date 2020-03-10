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就餐确保“一人食” 购物守住“一米线”

2020年03月10日10:32  来源：光明网
 

就餐确保“一人食” 购物守住“一米线”

　　昨天，在稻香村第三营业部，顾客严格按照一米间距有序排队购买熟食。 本报记者 饶强摄

　　本报讯（记者张楠）随着疫情逐渐得到有效控制，各地有序复工复产，消费活动逐渐恢复。北京市消费者协会昨天提醒，外出做好防护，就餐确保“一人食”，购物守住“一米线”安全距离，即使天气转暖也要错峰或减少游园，避免聚集。

　　健康饮食方面，市消协提醒，杜绝群体性聚餐。排队点餐、就餐或结账时保持一米间距，避免在环境不干净整洁的场所就餐。外出就餐应少交流、专心吃饭，建议一人一张饭桌，尽量缩短就餐时间，就餐后立即佩戴口罩。选择外卖时，应在外卖平台上正规的商家购买，查看商家资质并关注评论信息。选择食物时，尽量选择荤素搭配的热食，避免选择生冷、凉拌的食物。

　　出行方面，市消协提出，外出佩戴口罩，到达目的地后一定要先洗手，不要触碰口、鼻、眼等面部区域。尽量避免乘坐厢式电梯，减少乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或私家车外出。若乘坐公共交通工具应当配合工作人员进行体温检测，尽量避免用手触摸公共区域或公共物品，和其他乘客保持一定的距离，合理安排错峰出行。

　　外出购物要自觉守住“一米线”安全距离，关注线上购物渠道，尽量减少不必要的外出。鼓励消费者多选择采用无接触式服务，尽量使用电子支付，减少人员间接触。外出必须自觉佩戴口罩，优先选择通风好、人流量相对较少的购物场所，购物前列好购买清单，不在外闲逛、闲聊，缩短选购商品的时间。在称重、结账排队时，人与人之间应自觉保持一米以上的距离，让“一米线”成为一种习惯。

　　市消协表示，在疫情期间，可以适当存储一些日常用品，但不要盲目抢购，大量囤积物品。选择线上购物渠道时，应当查看企业信息，仔细甄别，尽量选择知名度较高、信誉较好的网站，收取快递商品时应确认完好后再签收，避免不必要的损失。消费者应注意索取、保存相关交易记录，以便发生消费纠纷时提供证据。

(责编：冯粒、曹昆)
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