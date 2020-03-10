上海浦东国土空间总体规划正式发布，研究预留经大洋山至宁波、舟山方向铁路通道

原标题：浦东国土空间总体规划正式发布，研究预留经大洋山至宁波、舟山方向铁路通道

摘要：根据规划，浦东新区的功能定位为：中国改革开放的示范区，上海建设“五个中心”和国际文化大都市的核心承载区，全球科技创新的策源地，世界级旅游度假目的地，彰显卓越全球城市吸引力、创造力、竞争力的标杆区域。

上海市规划和自然资源局日前公布《上海市浦东新区国土空间总体规划（2017-2035）》。记者从浦东新区获悉，本次规划以近期（2020年）、远期（2035年）和远景（2050年）三个时间节点，设置分阶段目标，到2050年，将全面建成开放、创新、高品质的卓越浦东，建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市城区。

本次规划范围以浦东新区行政边界为基础，纳入部分行政区划外用地，规划总面积1412.21平方公里。规划期限为2017至2035年，近期至2020年，远景展望至2050年。

根据规划，浦东新区的功能定位为：中国改革开放的示范区，上海建设“五个中心”和国际文化大都市的核心承载区，全球科技创新的策源地，世界级旅游度假目的地，彰显卓越全球城市吸引力、创造力、竞争力的标杆区域。

三个时间节点的具体目标为：2020年，形成开放、创新、高品质的卓越浦东基本框架。国际经济、金融、贸易、航运核心功能区基本建成，科技创新中心核心功能区形成框架，与高标准投资贸易规则相衔接的营商环境率先构建，社会主义现代化国际大都市城区基本建成。

2035年，基本建成开放、创新、高品质的卓越浦东。核心功能持续优化，区域带动显著增强，城市品质达到一流，吸引力、创造力、竞争力大幅提升，基本建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市城区。

2050年，全面建成开放、创新、高品质的卓越浦东。全球服务形成顶级配置力，科技创新形成前沿驱动力，产业集群形成世界影响力，宜居城区形成家园感召力，吸引力、创造力、竞争力达到顶级全球城市水平，建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市城区。

浦东是上海中心城区跨越黄浦江向东拓展的重要区域，是构筑上海市域空间格局的重要极核。在30年的开发建设中，浦东始终坚持轴带引领、多心组团的空间布局思想，本轮总规延续了历次规划思路，积极融入全市发展格局，规划形成“一主、一新、一轴、三廊、四圈”的总体空间结构。

一主：即主城区。是上海建设全球城市的核心功能区，以中心城为主体，强化川沙主城片区的支撑。

一新：即南汇新城。是上海建设全球城市的战略新空间，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的主城区，沿海战略协同走廊上的综合性节点城市。

一轴：即东西城镇发展轴。是全市延安路-世纪大道发展轴的组成部分，联动陆家嘴金融城、张江科学城、国际旅游度假区、浦东枢纽、南汇新城，集中展现上海城市风貌和全球城市核心功能。

三廊：即滨江文化商务走廊、南北科技创新走廊和沿海战略协同走廊。滨江文化商务走廊，聚焦全球城市发展能级的集中展示区建设，打造具有全球影响力的世界级滨水区。南北科技创新走廊，落实上海自贸试验区和科创中心建设两大国家战略，南北区域联动，打造开放程度最高、创新能力最强的世界级科技创新走廊。沿海战略协同走廊，立足长三角一体化发展新格局，推动重要战略地区转型，打造世界一流的国际海空门户、国家海洋生态文明示范区和具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区的主要承载区。

四圈：即南汇新城、祝桥-惠南两个综合发展型城镇圈，浦江-周浦-康桥-航头、唐镇-曹路-合庆两个整合提升型城镇圈。以30-40分钟交通出行时间为标准，构建由核心城镇与周边集镇和乡村共同组成的城镇圈，作为郊区空间组织和资源配置基本单元，促进城乡融合发展。

规划还提出，构建由铁路、轨道交通、常规公交、辅助公交等构成的多模式公共交通系统。至2035年，浦东新区公共交通占全方式出行比例提升至40%左右。规划轨道交通形成市域线、市区线、局域线三个功能层次,进一步提高轨道交通站点覆盖率和客运出行占比，适当增加轨道线网密度。

同时，浦东将构建“三条干线、一条支线、三条专用线”的铁路系统布局，分别为“南通方向”的沪通铁路、“杭州方向”的沪乍杭铁路、“湖州方向”的沪苏湖铁路，并研究预留经大洋山至宁波、舟山方向的铁路通道。考虑对南汇新城的支撑服务，规划南汇支线，考虑对港区的服务，规划外高桥港区专用线、芦潮港集装箱中心站专用线、南港码头专用线三条专用线。

(责编：冯粒、曹昆)