原标题：国家邮政局：3月中旬除湖北外邮政快递业恢复正常

央视网消息：在昨天（9日）下午召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波表示，国家邮政局自2月7日就有序启动了邮政快递业的复工复产工作，目标是到3月中旬除了湖北地区外，行业的产能基本恢复到正常。

目前邮政快递业复工人数近300万人，复工率达到92.5%；日处理邮件快件稳定在1.6亿件以上，复产率超过80%。

此外，侯延波还介绍，截至3月8日，全行业承运寄递疫情防控物资1.73亿件，累计8.24万吨，发运车辆2.4万辆、货运班次350架次。

(责编：冯粒、曹昆)