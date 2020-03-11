以“有形之手”助力企业复工复产（观象台）

在疫情冲击下，市场配置资源的能力受到影响。这时，政府部门就应果断出手，出台有针对性的政策加以应对
80万人！这是自人社部上线“农民工返岗复工点对点用工对接服务平台”后，短短几天内，各地政府部门根据企业需求填报的以专车、专列等形式送农民工到岗数量。
这个平台放在往年可能并不太受人关注，毕竟返岗复工是一件简单的事情。可为何，今年该平台会受到企业的热烈欢迎，发挥如此大的功效呢？
原因在于，新冠肺炎疫情下，今年的返岗有些特殊。受疫情影响，不少农民工出行返岗有困难。为了有序推动复工复产，不少大企业采取了包机、包车等方式接人返岗，可对于大部分中小微企业，这事儿往往不现实。
中小微企业用工量本就不大，员工还可能分散在全国各地，让每家企业都派包车专门到各个省份接几个人返岗，成本太高。更何况，疫情冲击下，中小微企业本就承担较大压力，部分企业生产经营困难，负担这么一大笔复工费用更是难上加难。
由此可见，虽然在生产要素的配置、流动中，市场发挥着决定性作用，但在疫情冲击下，市场配置资源的能力受到影响。这时，政府部门就得果断出手，否则，如果很多企业无法正常开工，将给社会带来较大的经济损失。
经济学理论认为，要保证市场有效，通常需具备四个条件，即参与者理性、自由竞争、信息充分、交易成本低。然而在疫情影响下，受交通、人员等因素限制，交易成本大幅上涨，受一定的恐慌情绪影响，参与者理性也有所降低。在供给侧，一些商品和服务供给不足；在需求侧，由于疫情对消费的抑制作用，部分企业生产经营出现困难，稳岗压力加大。此时，若政府“有形之手”没有果断出击、合理干预，一些企业由于经营困难、收不抵支，可能选择裁员等手段。因此，面对市场失灵，政府部门该出手时就要出手，出台有针对性的政策应对疫情冲击。
我们欣喜地看到，当下“有形之手”伸得快又准。降低企业经营成本、畅通生产要素流动、给予资金扶持等政策组合拳强劲有力。相信在“有形之手”的助力下，我们一定能把疫情影响降到最低，实现既定经济社会发展目标。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】