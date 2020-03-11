推动在线教育迈向高质量发展（消费视窗·降低疫情影响  稳定居民消费③）

疫情期间，在线教育机构纷纷推出新产品、新服务，吸引众多消费者使用。图为一位小学生正在上直播课。

人民视觉

核心阅读

受新冠肺炎疫情影响，大中小学延期开学，线下教育培训停课，在线教育消费迎来快速增长，各类新模式、新技术、新业态纷纷涌现，刷新用户消费体验。未来，在线教育要迈向高质量发展，还须从师资、产品、服务等多方面发力

在线教育发展快

疫情期间，不少尚未触网的潜在用户开始尝试在线教育，在线教育的整体渗透率与获客效率都将得到提高

“寒假时我给孩子报了线下培训班，疫情发生后都换成线上课了，课程总费用较之前降低一半多。”江西南昌市西湖区居民侯润学说。

近日，中国互联网协会发布的“疫情对互联网行业发展影响”专项研究结果表明，疫情冲击之下也催生了消费新习惯，线上产业链迎来发展机遇，在线教育面临广阔的市场空间。

根据百度搜索大数据，关键词“在线教育”的搜索指数从年前1月17日的300增长到2月10日的接近5000，近一个月教育类行业的百度网盘企业用户数量最多。北京贵士信息科技公司的调查数据显示，教育学习 APP每日活跃用户数从平时的8700万上升至疫情期间的1.27亿，升幅46%，其中基础教育（K12教育）的每日活跃用户数增加了2300多万。

“人们教育培训类消费需求是庞大的，在线教育平台为用户学习提供了有力支撑。”网易有道CEO周枫说。去年底发布的《2019年第三季度中国在线教育行业数据报告》显示，2019年全年在线教育市场规模预计超3100亿元；作业类、单词类APP仍最受用户欢迎，是用户数最多的两类在线教育产品。

“疫情期间，不少尚未触网的潜在用户开始尝试在线教育，在线教育的整体渗透率与获客效率都将得到提高。”北京大学深圳研究生院人文学院执行院长于长江说。

工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮认为，我国有1.8亿中小学生，随着人们对在线教育认知的加深，未来在线教育消费市场规模还将持续扩大，在线教育前景看好。

消费体验亮点多

新模式、新业态、新技术纷纷应用，新增用户大多来自下沉市场

录播、直播、点播；一对一教学、双师直播教学；学科辅导、心理辅导、职业生涯规划……疫情期间，在线教育呈现诸多亮点，新模式、新业态、新技术应用刷新消费体验。

记者在采访中了解到，目前线上教学有多种方式，比如个人直播、录制授课、慕课（MOOC）授课、专用教室直播等。一些机构推出体验课程，允许用户先期试听、试看。一些机构将人工智能技术用到在线教育中，在还原线下学习体验、提供个性化评测反馈等方面发挥了不可替代的作用。

——新模式带来新体验。

“在猿辅导网课课堂上，学生可以实时与老师视频连线，还可以在屏幕上用拖曳、连线等互动操作来完成习题作答。这种强互动性、高交互体验的授课方式，让学习变得轻松又有趣。” 猿辅导在线教育副总裁李鑫说。

疫情期间，不少在线教育机构推出免费公益课，受到人们欢迎。1月29日，有道精品课向全国中小学生免费推出开学名师直播课，由名校老师在线教授学科重难点知识；杭州铭师堂教育联合社会力量，面向湖北中学生推出“暖春行动”心理公益活动，提供心理直播课等服务；“开课啦”面向全国所有用户推出初中开放课程；面向高中生的“升学e网通”向全国数千余所高中提供了相应的网课资源及技术支持；粉笔网给高校学生提供了1500多节职业考试公益课。

——下沉市场正成为争相掘金的新“蓝海”。

据北京贵士信息科技公司的调查数据，在线教育新增流量大多来自下沉市场（即三线及以下城市以及县镇、乡村地区）。今年春节后，在线教育学习APP新增用户中，三、四、五线及以下城市的占比分别为29.2%、24.2%、15.5%，合计占比近70%，较春节前提高约10个百分点。

“国内的教育机构正在充分发挥技术的作用，推动在线教育向三线及以下城市下沉。”周枫介绍，从有道精品课全国名师直播课的用户分布来看，用户下沉趋势明显，三线及以下城市用户占比将近七成。

“以前主要是一二线或者省会城市家长使用在线教育产品及服务，今后，在线教育将会更多触及三线及以下城市，越来越多用户能享受到与一线城市一样的优质教育资源。”杭州铭师堂教育总经理梁杰说。

——大数据助力，教学方式更有针对性。

“我们在借助大数据帮助学生个性化学习等方面进行了不少探索，目前已开发出一套个性化学习系统，使在线教育更有针对性。”梁杰告诉记者，为进一步激发学生潜能，“升学e网通”对基础资源进行了分类标注，利用大数据，对学生的学习过程、学习行为等进行多维度分析，为每位用户生成个性化学习计划，确保线上教育取得良好成效。

“科技教育产品所积累的海量大数据，可以反馈到教学环节，为课程与教学设计提供参考。”李鑫表示，猿辅导将密切关注不同学段、不同学科同学的学习情况，及时更新教学规划，推出更科学、更系统化的课程体系。

技术服务要加强

在线机构要以教育质量为标准，给用户提供更好的体验

“这段时间女儿上网课，一开始用的是微软流媒体平台，但由于系统兼容性问题，视频播放、课件下载都很卡顿，换成企业微信后，在线课程流畅了不少。”家住北京市丰台区蒲黄榆街道的居民王海亮说。

在线教育迎来发展机遇，但同时也面临着不少瓶颈：后台服务器稳定性、网络带宽大小、服务水平高低、收费是否合理等，都直接影响行业发展。“只有格外重视品质，给所有用户更好的在线学习体验，才能留住客户。”21世纪教育研究院副院长熊丙奇说。

“目前来看，师资力量参差不齐、授课模式大同小异、互动不足等问题，依然是行业发展的短板。”刘兴亮认为，目前在线教育机构众多，不少机构在推广时广告打得响，但由于师资不足，教学效果很难有保障。

“对在线教育来说，师资是基础，技术是保障，两者不可或缺。技术与师资投入要双管齐下。” 李鑫认为，在线教育机构一方面要不断加大技术投入，在交互体验上不断创新，另一方面应不断优化师资供给，努力提升主讲老师的讲课水平，切实保证教育质量。“只有有了良好的消费体验，才能提高用户黏性。”

“在线教育能否被认可，关键是能否提升学习效率。”周枫建议，在线教育机构将人工智能和大数据技术深入融合到产品和服务中，帮助用户开展个性化学习，努力提升学习效率，改善学习体验。

“开课啦”首席执行官赵云锋认为，互联网教育企业应当回归教育本质，立足学生实际需求，提供高品质的教育内容和课程资源。面对日益多元化、个性化、升级化的消费需求，应持续加大信息化基础平台建设投入，给用户更流畅的使用体验。

疫情期间，在线教学成常态（延伸阅读）

疫情期间，各地中小学开展了“停课不停学”的网络教学活动。实践中，网络教学效果怎么样？近日湖南省教科院智库“互联网+教育”研究团队进行了调查。

近八成学校开展网络教学。此次调查共在全国收回问卷6.7万余份，其中在湖南收回5.1万份。调查显示，疫情期间在线教学基本成为常态，79.34%的调研对象所在学校已经开展在线教学，城市和农村分别为83.41%、77.42%。

录播、直播各显神通。调查发现，有36.48%的学校以“组织学习公共教学资源”为主，31.56%的学校以“教师录播或采用平台已建资源教学”为主，11.6%的学校以“教师直播教学”为主。疫情期间在线教学基本获得认可，但网络环境、组织实施、师生互动交流等一些方面仍有改进余地。

市场呈迸发式增长。随着在线教学需求激增，在线教育市场呈井喷式增长，一些在线教育企业、社会培训机构纷纷加快创新力度，给人们带来新体验。但同时，市场秩序有待进一步规范。

农村地区在线教育仍具挑战性。在线教育教学中，家庭是否具备上网条件、终端是否有电脑等设备，是重要影响因素。和城市相比，农村家庭电脑拥有率较低，在线教育教学对农村地区尤其是中西部地区的农村家庭仍具有一定的挑战性。

（尚 文）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)