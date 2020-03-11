数字化助力服务业“提质扩容”

近日支付宝宣布正式升级为数字生活开放平台，聚焦服务业数字化。图为杭州市民在用支付宝买菜。

支付宝供图

一度声称“现金撑不过3个月”的西贝餐饮，与盒马鲜生“共享员工”的同时还大力拓展外卖业务；重庆品牌“乡村基”借支付宝小程序拉动外卖业务增长20%；眉州东坡则在淘宝直播上卖起了香肠和腊肉……防疫期间，中国服务业积极利用数字技术开启新业态、新模式。

线上“菜市场”，一周覆盖80座城市

对食材供应商美菜来说，春节期间本该经营业绩大涨，然而在突如其来的疫情下，下游餐饮业年夜饭、堂食取消，经营遭遇了巨大冲击，并迅速影响到位于上游的美菜。

而另一边，宅家抗疫的居民“一菜难求”，菜市场关门了，在线抢菜也因供不应求常常扑空。

供需之间的错位被疫情放大了。作为线下数字经济的重要入口，支付宝等移动支付的平台优势与技术优势，成了解开这道难题的一把钥匙。

1月底，当美菜调整方向开辟消费者市场时，第一个想到的合作伙伴就是坐拥12亿用户的超级流量入口支付宝。疫情爆发后，支付宝紧急上线防疫服务专区，将信息、购物、医疗等用户急需的保障服务作了一站式聚合，让供需最大程度匹配。

2月9日，在支付宝上线小程序后，美菜迅速在全国范围内打开了局面：上线第2天覆盖全国30多座城市，并迅速扩大到80座城市；上线首周获得逾80万新用户，复购率高达40%。

“支付宝提供给我们的不止流量，还有一整套服务，比如为我们的小程序开发提供技术支持，只用了7天就上线。”美菜负责人说。

突破困局，精准触达社区用户

总部位于武汉的零食品牌良品铺子平时50%的交易都在湖北，且各地生产的商品会先发往武汉，再分拨到全国。疫情发生以来，良品铺子遭遇了双重困境：一方面线下门店的关闭影响了销售额，另一方面物流受阻。

以支付为起点的全链路数字化经营势在必行。借助支付宝小程序与天猫商城打通后的“品牌轻店”，困局得以突破。

支付宝积极为良品铺子小程序导流，率先面向深圳、郑州、广州3座城市的用户推广，同时对良品铺子线下门店周边小区进行盘点，利用LBS（地理位置服务）精准触达周边居民，令良品铺子小程序的流量激增，活跃用户7天环比增长最高近5倍，交易量大幅提升。

通过这次合作，良品铺子意识到数字化经营转型是未来趋势，并不仅仅用于防疫应急，更应成为一种长期战略。

化危为机，商家借力数字化升级

国家统计局公布的数据显示，2019年服务业增加值占GDP的53.9%，对GDP增长的贡献率为59.4%，就业占比约为50%。服务业渐成国民经济的主导产业。

业内人士称，过去几十年，中国先后经历了零售业数字化、制造业数字化、城市治理数字化，下一个阶段将迎来服务业数字化，这也将成为经济增长的新引擎。在中国人民大学劳动人事学院副教授吴清军看来，未来生活服务业将形成“大平台+全产业链数字化”的发展模式，数字经济平台将成为带动生活服务业数字化升级的核心动力。

近日，商务部表示将推动生活服务业的数字化建设，支付宝迅速响应，宣布从金融支付平台升级为数字生活开放平台，用数字化助推服务业提质扩容。蚂蚁金服首席执行官胡晓明表示，未来3年，支付宝将携手5万服务商帮4000万服务业商家完成数字化升级。

(责编：栗翘楚、庄红韬)