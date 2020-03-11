人民网>>财经

不仅用于防疫应急，更应成为长期发展方向

数字化助力服务业“提质扩容”

海外网  吴  迪  孟江波

2020年03月11日08:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日支付宝宣布正式升级为数字生活开放平台，聚焦服务业数字化。图为杭州市民在用支付宝买菜。
　　支付宝供图

　　一度声称“现金撑不过3个月”的西贝餐饮，与盒马鲜生“共享员工”的同时还大力拓展外卖业务；重庆品牌“乡村基”借支付宝小程序拉动外卖业务增长20%；眉州东坡则在淘宝直播上卖起了香肠和腊肉……防疫期间，中国服务业积极利用数字技术开启新业态、新模式。

　　　　　　 

　　线上“菜市场”，一周覆盖80座城市

　　对食材供应商美菜来说，春节期间本该经营业绩大涨，然而在突如其来的疫情下，下游餐饮业年夜饭、堂食取消，经营遭遇了巨大冲击，并迅速影响到位于上游的美菜。

　　而另一边，宅家抗疫的居民“一菜难求”，菜市场关门了，在线抢菜也因供不应求常常扑空。

　　供需之间的错位被疫情放大了。作为线下数字经济的重要入口，支付宝等移动支付的平台优势与技术优势，成了解开这道难题的一把钥匙。

　　1月底，当美菜调整方向开辟消费者市场时，第一个想到的合作伙伴就是坐拥12亿用户的超级流量入口支付宝。疫情爆发后，支付宝紧急上线防疫服务专区，将信息、购物、医疗等用户急需的保障服务作了一站式聚合，让供需最大程度匹配。

　　2月9日，在支付宝上线小程序后，美菜迅速在全国范围内打开了局面：上线第2天覆盖全国30多座城市，并迅速扩大到80座城市；上线首周获得逾80万新用户，复购率高达40%。

　　“支付宝提供给我们的不止流量，还有一整套服务，比如为我们的小程序开发提供技术支持，只用了7天就上线。”美菜负责人说。

　　突破困局，精准触达社区用户

　　总部位于武汉的零食品牌良品铺子平时50%的交易都在湖北，且各地生产的商品会先发往武汉，再分拨到全国。疫情发生以来，良品铺子遭遇了双重困境：一方面线下门店的关闭影响了销售额，另一方面物流受阻。

　　以支付为起点的全链路数字化经营势在必行。借助支付宝小程序与天猫商城打通后的“品牌轻店”，困局得以突破。

　　支付宝积极为良品铺子小程序导流，率先面向深圳、郑州、广州3座城市的用户推广，同时对良品铺子线下门店周边小区进行盘点，利用LBS（地理位置服务）精准触达周边居民，令良品铺子小程序的流量激增，活跃用户7天环比增长最高近5倍，交易量大幅提升。

　　通过这次合作，良品铺子意识到数字化经营转型是未来趋势，并不仅仅用于防疫应急，更应成为一种长期战略。

　　化危为机，商家借力数字化升级

　　国家统计局公布的数据显示，2019年服务业增加值占GDP的53.9%，对GDP增长的贡献率为59.4%，就业占比约为50%。服务业渐成国民经济的主导产业。

　　业内人士称，过去几十年，中国先后经历了零售业数字化、制造业数字化、城市治理数字化，下一个阶段将迎来服务业数字化，这也将成为经济增长的新引擎。在中国人民大学劳动人事学院副教授吴清军看来，未来生活服务业将形成“大平台+全产业链数字化”的发展模式，数字经济平台将成为带动生活服务业数字化升级的核心动力。

　　近日，商务部表示将推动生活服务业的数字化建设，支付宝迅速响应，宣布从金融支付平台升级为数字生活开放平台，用数字化助推服务业提质扩容。蚂蚁金服首席执行官胡晓明表示，未来3年，支付宝将携手5万服务商帮4000万服务业商家完成数字化升级。

(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved