超八成银行家表示将大力提升小微金融

中国银行业协会近日联合普华永道发布《中国银行家调查报告（2019）》。《报告》显示，小微企业客户是银行家最为关注的客户类型，小微金融服务和扶贫工作分别是银行在经济金融领域和社会领域履行社会责任的重点方向，84.9%的银行家表示将大力提升小微金融服务质量和能力，45.6%的银行家认为银行应提升产品创新能力服务扶贫工作。

《报告》同时显示，在商业银行信贷投放策略中，城市基础设施业、信息技术服务业、医药业的信贷支持比例大幅提升。自2015年起，城市基础设施业已连续5年成为银行信贷投向的最重点支持行业，信息技术服务业的选择占比由2018年的47.3%提升至2019年的64.4%，位列重点支持行业的第二位。医药业、农林牧渔业、公路铁路运输业等重点民生服务行业的信贷支持比例也比上年有较大幅度提升。

《报告》指出，大数据技术备受青睐，信息安全值得关注。银行家对金融科技持积极接受的态度，持续加大投入力度，拓宽应用场景，加大与金融科技公司合作以争取市场。而金融科技发展带来的信息科技风险和信息安全压力问题，成为银行家最为关心的风险类别。同时，与金融科技发展相匹配的监管措施仍有完善空间。调查结果显示，银行家普遍认为，监管能力与金融科技发展的匹配性仍需提高，金融科技的监管定位仍需精准化。56.8%的银行家认为，统一监管标准和指标体系是较为合适的监管手段。

此外，全面提高风险管控能力仍是中国银行业战略转型的重点，同时超六成银行家将推进特色化经营作为商业银行重要战略选择。2019年信用风险仍然是银行家最为关注的风险类别。

(责编：栗翘楚、庄红韬)