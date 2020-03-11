北京：守好安全关口 稳住发展势头

3月1日，北汽集团下属企业北京奔驰汽车有限公司总装二工厂生产线正在生产。本报记者 李佳霖摄

北京市坚持疫情防控和经济发展“两手抓、两手硬”，落细落实各项防控措施，组织各方面力量共筑防控疫情的铜墙铁壁，企业复工复产步伐也在加快。

有这样一组疫情防控数据——

北京市区两级选派的7.4万名干部全部到岗，实现每个社区（村）至少有一名区直机关干部、一名街乡干部、一名社区卫生服务专业人员派驻包联全覆盖；

18.9万名在职党员主动到社区报到，筑起“防护墙”；

16.1万名物业工作人员、保安昼夜坚守岗位，认真细致做好卡口登记、人员测温、车辆管理、公共场所消毒等疫情防控工作；

累计3.81万人次参与全市348个社区（村）值守卡点服务；

……

疫情突袭，北京各类防控力量共筑首都防控疫情的铜墙铁壁。随着企业复工复产步伐加快，疫情防控形势依然严峻复杂。北京坚持防疫和经济发展“两手抓、两手硬”，落细落实各项防控措施，坚决打赢这场疫情防控阻击战。

政策先行 做好保障

“企业复工要谨记，防疫方案是前提；弹性工作错峰好，进出车辆要防疫……”随着企业陆续复工，这段由北京市顺义区新冠肺炎疫情行业防控组编写的防疫口诀在顺义区各大写字楼、工业园区广泛宣传。同时，2万余张疫情防控标准宣传海报张贴在区内各个角落，让企业快速了解复工复产注意事项，全力帮助驻区企业“控疫情、稳增长”。

为保障安全复工复产，顺义区发布《进一步打好疫情防控阻击战支持企业“控疫情、稳增长”的若干措施》和《进一步强化疫情防控责任落实全力支持推动企业复工复产的意见》。“既要对重点领域、重点企业实施更加精准的扶持，在做好疫情防控前提下，稳企业、稳就业，促进经济稳定运行，也要全力帮助企业落实防疫主体责任，解决防疫物资保障、用工保障、集中医学观察点及临时住宿保障等痛点难点问题。”顺义区委副书记、区长孙军民说。

这场战“疫”中，科技力量尤为凸显。顺义区赵全营镇发挥辖区科技企业技术优势，搭建疫情防控大数据平台，并与镇域网格化管理相结合，涵盖自查上报、春节返程信息登记、健康登记、确认患者同行程查询、权威信息发布等功能。

如今，顺义区企业根据自身实际，采取多种形式，在安全防疫的前提下，实现开复工。位于临空经济核心区的麦趣尔（北京）食品有限公司，50名工人正在生产面包。1月28日以来，该公司实施全封闭管理，员工工作、生活全部在厂区内，禁止与外部人员接触。在进货环节，供应商将原材料运抵企业厂区门口后离开，工人再将材料运至厂区内，不发生人员接触。公司总经理张超告诉记者，目前公司正加紧生产，尽全力保障市场供应。

作为顺义区内主要产业园区之一，临空经济核心区管委会积极打通园区内企业疫情防控“最后一公里”，加强防控工作体系建设，优化园区原有的26个网格设置，健全完善形成“全覆盖、无死角”的网格防控体系。在解决企业职工居住方面，临空经济核心区还协调园区住宿资源，帮助顺丰等企业解决职工返京后住宿隔离等问题。

联防联控 精准防治

地处丰台区的北京南站是进出京重要枢纽站点，更是疫情期间关键防控场所。对此，丰台区疾控中心和北京南站联防联控，精准指导，抓重点、出实招，共同应对返京人流，将疫情风险降到最低。

2月27日，记者在北京南站候车大厅及到达口看到，进出站旅客明显减少，人人佩戴口罩，主动配合站内各项防控管理措施，秩序井然。丰台区疾控中心的专家组正在开展专业防控指导，重点就室内候车室旅客防护、体温筛查、工作人员防护和健康教育等环节提出建议。

疫情防控重在科学防治，贵在精准施策。丰台区疾控中心健康教育所所长任旭锴介绍，按照“外防输入，内防扩散”原则，中心专家组提前梳理研讨各行业复工复产、返京人员疫情防控的技术要点和风险排查重点内容，统一技术要求和标准。11名专业技术人员对重点场所复工复产全面风险排查，实地指导各单位、各行业科学开展疫情防控工作。目前已走访排查社区、大型商场、养老机构、公共交通、建筑工地等共计82个场所。

“要求工人一定单向就座，可以把对向凳子都撤了，不要边吃边聊天，就餐后马上戴上口罩……”丰台医院提质改建项目建设工地已于2月12日正式复工，在工地食堂，前来督查的丰台区疾控中心专家组提醒管理人员加强就餐防护。

专家组成员着重对工地的返京人员集中隔离观察情况、生产生活环境防护和消毒、食堂就餐注意事项、人员防控知识掌握情况及应急防控措施等与建设方负责人、工人沟通交流。丰台区卫生监督所的监督人员还在施工现场、职工宿舍和办公区仔细查看，并向工地负责人发放防控指引。如存在不规范之处帮助其立即整改，确保工人防护安全和工地复工安全。

据丰台区住建委副主任史长谊介绍，目前丰台区内开复工项目共19个，同时还有10余项正在办理复工手续，近期将陆续复工。区住建委已加强市、区重点工程的监督管理、协调力度及复工物资需求保障，对申请复工的项目，审核满足防疫和复工要求后，手续立等可取。

各级政府相关部门纷纷扛起责任，为复工复产提供暖心服务。近日，针对一些企业确有困难，无法为需隔离观察员工提供14天住处的问题，丰台区文旅局发布了首批11家复工复产住宿隔离酒店名录，为驻区企业有序复工复产提供短期住宿周转服务保障，受到广泛好评。

落实责任 降低风险

越来越多企业复工复产，商务楼宇内的人员流动逐渐增多。作为市商务楼宇大户，朝阳区首推由属地街乡一名干部和物业管理方一名工作人员组成的“双楼长”制，通过信息互通、上传下达、联合防控，有效降低商务楼宇内传播风险。

一米间隔排队、等待测温、快速通过……记者来到位于朝阳区建外街道的北京银泰中心，一层进门处的测温区屏幕实时显示来访者的体温，工作人员定时对旋转门、出入闸机消毒，写字楼电梯执行50%限流措施。

“目前人员和防控措施都是在建外街道指导下快速补齐和提升的。”徐岱川是北京银泰置业有限公司常务副总经理，也是银泰中心C座楼长。面对抗疫重任，他主动向建外街道请求支援。不到一天时间，一个由物业各楼宇负责人和包楼社工组成的“楼长群”组成。

在“楼长群”里，物业企业楼长的问题迅速得到社区楼长的解答。落实楼宇出入口测温，外来人员登记，禁止有风险人员进入；加强电梯、大堂、卫生间等楼宇公共区域及空调的通风和消杀；餐厅间隔用餐或实行送餐制，减少人员接触……双方加强沟通协调，压实责任，确保疫情防控工作有力有效开展。

朝阳区还要求每栋楼宇必须与属地签署疫情防控责任书，并督促员工及时上报健康信息，通过信息化手段，对楼宇、企业、员工的信息及时采集汇总和分析，严控疫情输入。建外街道工委副书记林琳介绍，目前辖区内商务楼宇和3800家企业已全部签订疫情防控责任书。

在督促楼宇、企业严格开展各项防疫措施，有序复工复产的同时，朝阳区进一步加大对企业的支持和服务力度。2月10日，朝阳区出台18条措施，在市级政策基础上加大支持力度，承诺3月份、4月份房租减半，并鼓励商务楼宇、文创园区、科技创新园、商场等社会企业减免租金并配套奖励资金，设立朝阳区中小微企业防疫应急续贷基金专项信托计划，强化金融支持。

区内北京握奇数据股份有限公司是一家科技研发企业，专注智能卡研发，这次直接减免房租36.96万元。“疫情期间，产品运输不畅，很多应收账款不能按时到账，对公司造成不小影响。朝阳区减免政策给我们带来了实惠，缓解了短期资金周转问题，也增强了公司对复工复产的信心。”公司副总裁郭天光说。

在降低经营成本方面，朝阳区属企事业单位预计将为7000余家中小微企业减免租金超2亿元，集体经济组织已为中小微企业减免租金约6000万元。截至目前，全区1122个商务楼宇中，复工企业3.3万家，企业复工率达66%，到岗员工33万人，员工到岗率为33%。（记者李佳霖 郭静原）

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