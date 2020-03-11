AI抗疫：人工智能国家试验区显身手

从病毒分析、疫苗开发、药物研发，到诊断辅助、智能测温、AI消毒……在新冠肺炎疫情防控阻击战中，AI技术前所未有地被应用其中。值得一提的是，有不少“黑科技”出自国家新一代人工智能创新发展试验区。

就在3月9日，科技部发函支持重庆、成都、西安、济南四地建设国家新一代人工智能创新发展试验区。加上此前批复的北京、上海、天津、深圳、杭州、合肥和德清，国家新一代人工智能创新发展试验区（以下简称试验区）上升为11个。

“2019年，科技部启动试验区建设工作，各地政府专门出台支持试验区发展的政策措施，在促进人工智能与实体经济深度融合等方面迈出新步伐。”10日，国家新一代人工智能治理专业委员会专家、上海大学教授李仁涵接受科技日报记者采访时说，近期，各试验区在推进疫情智能化防控方面发挥了重要示范作用。

李仁涵表示，北京、上海、深圳、杭州、合肥等城市充分发挥新一代人工智能开放创新平台企业的作用，动员产学研各方力量主动服务疫情防控一线。天津市在发布的防疫应急科技项目指南中重点支持基于人工智能的医学影像辅助诊断技术研究等方向。

人工智能辅助快速测体温

测体温、戴口罩，已成为不少人外出的自觉行为。但在人流密集区，逐个测体温难免排长队，会带来交叉感染的隐患。

这不，无微不至的人工智能出手了：北京市政府利用百度研发的“口罩人脸检测及分类技术”，在清河火车站、北京南站等人流密集地区，实现了体温异常、未按规定佩戴口罩等违规人员的精准识别。海淀区政府利用旷视科技研发的AI测温系统和Brain++人工智能平台在海淀政务大厅和海淀区部分地铁站展开无接触测温应用，实现疑似患者精准快速筛查。

依图科技的无接触测温技术，通过热成像测温，可对人员进行非接触的实时测温和预警，精确度在温度±0.3℃内，符合新型冠状病毒病理要求。同时，依图人脸检测技术可在被检测者戴口罩的情况下进行人脸检测，该技术已用于上海市居民社区、商贸中心等封闭式管理重点区域。

助力药物研发和检测诊断

人工智能加持抗病毒药物和检测试剂研发，不仅在筛选药物方面大显身手，还能“妙算”新冠病毒的进化方向。

华为云联合华中科技大学同济医学院基础医学院等，于2月3日宣布筛选出5种可能对新型冠状病毒有效的抗病毒药物，供研究机构和制药企业在药物研发中参考。

上海深兰科技根据新冠病毒全序列基因组，研究病毒的变异位点，为针对病毒的靶位药物研发提供全面的数据支持。当前已完成细胞自动机模型的建立，进行了256种规则的变换统计，分析出新型冠状病毒S蛋白及N蛋白序列与原SARS相应蛋白序列人传人的变异位点，借助AI算力预测新型冠状病毒今后的进化特点和方向，为防范病毒下一步变异提供依据，为精准靶位药物筛选提供数据支持。

AI无接触更安心

有温度的AI产品比比皆是。前段时间网友们秀出电梯花式按钮方法，纸巾、笔帽齐上阵。现在不用麻烦了，借助语音识别算法和自动控制技术，“小度无接触式电梯服务”实现了语音呼叫电梯按键，从而减少电梯接触式病毒传播的风险。

智能机器人不仅为医院感染病房送餐，还能保障医院安全诊疗。上海交大研发的AI机器人“小白”协助武汉医护人员开展工作，可用于疑似病例会诊与远程查房。钛米科技开发的智能消毒机器人，能识别环境内的物品进行自主避障；配备消毒管理软件，自动根据空间面积计算消毒时间，并自主围绕目标进行360度无死角消毒。（记者刘垠）

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