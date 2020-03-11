发改委：积极帮扶外资项目和外资企业复工复产

人民网北京3月11日电 （记者罗知之）为贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署，深入实施《外商投资法》及配套法规，促进外资基本盘稳定，国家发展改革委近日印发《关于应对疫情进一步深化改革做好外资项目有关工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》部署各地方进一步做好11项稳外资工作：

一是积极帮扶外资项目和外资企业复工复产，对不同阶段项目分类指导、精准帮扶，推动外资企业及产业链协同复工，各项援企政策统一适用于外资企业。

二是加强重大外资项目跟踪储备，积极做好投资促进工作，符合条件的制造业、高技术服务业重大外资项目按程序将纳入工作专班协调范围。

三是做好重大外资项目协调推进，国家和地方层面分别给予支持，重点省市建立健全地方层面的重大外资项目专班机制。

四是全面落实外资准入负面清单管理制度，进一步细化《外商投资法实施条例》相关规定。

五是提高外资项目备案便利化程度，全面实行告知性备案、在线办理。

六是简化外资项目核准手续，取消五类附件材料，推行不见面办理及疫情期间容缺受理。

七是优化鼓励类外资项目进口设备免税确认流程，取消省级以下转报环节，多种方式保障疫情期间加快办理。

八是保护外资项目合法权益，严格落实《外商投资法》关于内外资平等、不得强制转让技术、保护商业秘密等规定。

九是加强对外资企业的走访服务，宣传解读政策，广泛听取意见，协调解决问题。

十是完善外资项目事中事后监管，加强部门间协同配合，采取“双随机一公开”等方式完善项目监管，避免重复检查增加企业负担。

十一是进一步扩大鼓励外商投资范围，开展《鼓励外商投资产业目录》修订工作。

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