组织好农资生产流通供应（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

云南昆明，天安化工磷肥制造中心主任蒋忠成正在检查最新出产的化肥质量。

尹魁星摄（人民视觉）

江西宜春，农资经销商简德辉（右）与员工搬化肥上车。

何贱来摄（人民视觉）

广西防城港码头，机械搬运化肥正在紧张运行。

李廷丰摄（人民视觉）

天津市蓟州区农民在大棚中完成良种嫁接、种植作业。

闻 强摄（人民视觉）

惊蛰已过，全国春耕备耕已经进入关键时节，其中农资保障至关重要。

各地各部门多措并举，在做好疫情防控的同时，加大保障力度，组织好农资生产、流通、供应，确保春耕生产开好局、起好步，赢得全年粮食丰收的主动权。

——编 者

云南昆明——

保质保量

保障春耕

本报记者 李茂颖

早晨8点，云南昆明的云天化集团天安化工有限公司厂房前，磷肥制造中心主任蒋忠成正在等待运送原料硫酸、磷酸的车辆。这些原料在经过严密程序的审查、过磅后，将直接卸载入中间原料的储槽。

为保障农资生产，蒋忠成已经连轴转了一个多月。突发的疫情让春节后本就紧张的人手更短缺了。“可农时不等人，不能因为没有肥料耽误春耕生产。”

缺生产工人，产能就有缺口。缺装卸工人，就影响成品外运。不仅如此，中间原料硫酸、磷酸的库存日渐减少，原料的短缺和成品的积压更是摆在面前的头等难题。

为了保障农资供应，云天化集团云南天安化工有限公司通过外购硫酸、磷酸，解决生产原料不足问题。“现在每天都要看着这些原料入库，才觉得安心。”等着装载原料的货车卸货后，蒋忠成又匆匆赶到了生产车间。全面复工后，工人们四班两倒，生产线24小时运转不停。

急完了原料的事情，还得急出货，因为再多堆积几天，仓库就被装得满满当当。为了这事，蒋忠成天天跟前方物流端、销售端询问装卸情况。2月初，中国铁路昆明局集团对农用物资运输开辟绿色通道和专列，提供了充足的运力支持。原料供应稳定，成品运送通畅，一出一进都井然有序，蒋忠成这才松了一口气。

“我们现在已经是满负荷运行，产能从前段时间的每天5500吨增加到了6700吨。”一边忙生产，一边忙检验，蒋忠成说，“产品质量不光是企业的生命线，更是春耕农作物有效产出的保障。越是这个时候越马虎不得。”

说话间，蒋忠成的电话响了起来，是公司根据销售端产品需求信息做的反馈。“现在的生产要根据前方来平衡，尤其是安排春耕急需的肥料品种优先生产，像水稻等农作物大量需求的化肥，作为复合肥生产的磷酸一铵等，都是我们重点保障的。”

厂房车间内，生产线正在满负荷运转。而在另一边的成品仓库前，工人们正在将刚刚包装好的产品装车，这些化肥将通过铁路专列发往各地的春耕一线。

江西宜春——

送肥上门

丰收有望

本报记者 戴林峰

手中，紧握的方向盘来回旋转；脚下，刹车、油门、离合频繁切换。农资经销商简德辉驾驶的厢式卡车，连续绕过多个近90度的弯道，沿蜿蜒的盘山公路缓缓向上爬升。车上满载着春耕所需的种子、化肥，目的地是江西宜春宜丰县天宝乡横岭村。

横看成岭，村如其名。地处赣西北的横岭村，四面环山，距宜丰县城30多公里，海拔较城区高出400多米。要想进村，必须经过一段3.5米宽、5.5公里长的盘山公路。一侧是悬崖峭壁，另一侧是丛林深渊。明知路况不好，但疫情发生以来，简德辉已跑了两趟横岭，只为将春耕物资及时送到农民手中。

横岭是江西省级贫困村，村里虽然没有发现疫情，但也执行了较为严格的防控措施。种子、化肥等农用物资能否如期送达，不少村民都揪着心。

农时不待人。为全力保障春耕，宜春市对农资运输车辆统一开具了特别通行证，并在各个公路卡口为偏远地区配送农用物资的人员解决午餐和饮用水。2月5日，当地农业部门的工作人员就主动上门，为简德辉办理了农业生产经营主体返岗人员健康证。

运输的问题解决了，可简德辉还有后顾之忧。原来，春节前夕，他给长年合作的湖北化肥厂商打了90多万元货款。疫情当前，化肥显然无法按时运到。了解到简德辉的困难后，农业部门及时帮他联系调配了当地货源，并协调免除了两个月的店面租金。2月8日元宵节当天，简德辉就克服了各种困难，为横岭村送去了500多斤种子和3.5吨化肥。

3月5日一大早，简德辉又满载着1400斤种子和5吨化肥，驾车再上横岭。这次，为避免分发农资时造成人员聚集，村民们提前商定好，将农资集中运到几名种粮大户家中，委托他们代为分发、收款。

满载希望，赶往春天。疫情防控期间，宜春全市已为春耕储备种子8584.3吨、化肥23.13万吨、农药2889吨，并已全部配送至10个县市区的1402个农资网点，实现100%配送到位。

广西防城港——

铁海携手

南肥北运

本报记者 张云河

这两天，北部湾港防城港码头有限公司正面吊司机缪军忙得很。出车、起吊、搬运、落箱，一列火车40个“卡”（车厢），一个“卡”两个集装箱，两三千吨的化肥，缪军要忙活两个钟头。待他卸下货后，早已等候在旁的拖车便将集装箱拉到岸边装船，5台拖车周转，15分钟就能完成一趟。环环紧扣，缪军不敢怠慢：“最多的那一天，抵达港口的化肥有300多个‘卡’，必须争分夺秒。”

这么多化肥要运哪儿去？南肥北运。

春耕时节，北方的化肥需求很旺盛。云南所产的化肥，因其含磷量高，深受市场欢迎。为备战春耕，企业选择通过铁路将化肥运到广西防城港，再通过铁海联运，走海路运往北方。

随着近年来西部陆海新通道大力推进，北部湾港口货物运输量节节攀升。今年受疫情影响，码头内工人返工的日子推迟了，运力就更紧张了。

为避免到港口的化肥积压码头而耽误农时，企业、铁路、港口等各方通力合作，将港口装箱业务前移，让化肥在百色东货场中转入箱。

疫情期间，人员调班，百色东货场装卸工人手不足，且化肥包装规格不一，导致入箱效率并不高。南昆货运中心百色东货运装卸所副队长韦剑锋，这个外号“冲锋员”的中年汉子，为此事着实费了一番脑筋。

韦剑锋和其他三位同事扎根现场，埋头钻研。一个多月前，他们终于找到了不同规格化肥都适用的入箱方式，并设计出专用托盘等装卸辅助工具，将化肥入箱时间减到两个小时，作业效率提升近三成。

各方合力，化肥顺顺当当到了防城港。接下来，化肥便乘风破浪，踏上北去的航程。“等船靠岸，抵达辽宁营口港后，我们会联系当地的车队，保证化肥及时运输到位。”天驰物流有限责任公司驻广西办事处副主任卢振翼说。

截至3月10日，广西通过铁海联运运输化肥3056车、198576吨，后续将每天运输化肥达6000吨，助力北方春耕。铁海联运送过去的，不仅是一袋袋化肥，更是一份份丰收的希望。

天津蓟州——

推广良种

期待丰收

本报记者 靳 博

今年的春天，雨水很足。

3月第一天，在天津的北大门蓟州区侯家营镇，老丁庄村村民王庆栋起了个大早，戴上口罩，给农机仔细消毒。“农时不等人，墒情湿润，温度适宜，春耕的好时间，咱得忙着抢播春小麦。”

“马上就能种黄豆、谷子了，急需耕地、施肥，果树也需要剪枝了。现在有了健康码，咱们村民扫码就能下地干活，疫情防控、农业生产两不误。”王庆栋说。

农田里，旋耕机、播种机在田间往复作业抢播春小麦，蓟州区种植中心农技专家正在指导村民播种。蓟州区农委主任张明俊介绍，现在正是抢种春小麦的最佳时节，在全力做好疫情防控前提下，蓟州农委帮助农户购进肥料和天津农科院选育的“津强系列”优种。“这个小麦新品种不仅高产优质，而且抗病性、抗逆性强。”王庆栋说，“咱们种它，心里特别有底。”

张明俊告诉记者，今年蓟州区将创建10万亩的优质强筋春小麦绿色高质高效示范区，通过集成推广绿色高效技术模式、麦稻轮作技术模式，推行病虫害统防统治等，助推农业生产走向绿色高质量发展之路。

挨着侯家营镇的桑梓镇是另一番热火朝天的景象。作为地理标志产品——桑梓西瓜的产地，西瓜产业园区大棚内，管理员冯金刚和几名工作人员戴着口罩，分开间距，手持小剪刀忙着嫁接——把西瓜苗和南瓜苗分别剪开缺口，再用小夹子对接，放到保温膜下。几天后，嫁接成活的瓜苗就会送到周边种植户手中。“南瓜根系发达，用南瓜苗嫁接的西瓜苗完全不影响西瓜的品质和口感，而且可以提高产量，增加西瓜的生长茬数。”冯金刚说。

一年之计在于春。为了保障春耕顺利进行，天津8个督导组每天赴各涉农区调研了解情况、协调解决各类问题。天津市农业综合执法部门还启动了农资打假“春雷”行动，强化从生产到销售全链条监管，严厉打击制售假冒伪劣农资违法违规行为，保障春耕生产有序进行。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)