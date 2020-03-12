延安 复工复产正提速

在陕西省延安市宝塔区，三达膜科技有限公司复工后生产的产品顺利发出，按期交付年前订单。在黄陵县，陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿采煤工作面上，传输皮带上滚滚“乌金”如流水般奔向地面。
春暖花开，伴着暖风的脚步，延安科学精准应对疫情，有力有序推进复工复产，各园区、企业、项目逐渐恢复了往日紧张忙碌的景象。
安塞工业园区，安塞亿峰工贸有限责任公司生产车间内，各条生产线正满负荷稳定运行，戴着口罩的工人们正加紧生产因疫情推迟的订单。
为支持重点企业、工程、项目优先复工复产，延安结合实际，分类指导、强化精准施策。一批药品和疫情防控物资生产企业开足马力生产，能源、生活必需品等重点民生领域企业及配套企业不停工或早复工。
目前，10户重点监测的中央、省驻延企业均复工复产。截至3月9日，延安1433户规上企业复工率达76.7%，批发零售住宿餐饮复工率达87.5%，规上服务业复工率达87.3%。
延安先后出台一系列政策措施，确保全市经济平稳运行。宝塔区推行“电话预约办”“网上办”“掌上办”等措施，为企业解决人员安置、物流配送、防疫物资等实际问题和困难。安塞区17名区级领导和38名联络员进驻企业，帮助企业复工复产。
服务到位，企业也有积极性。疫情期间，南泥湾开发区迎来首批投资商；生产口罩等疫情紧缺物资的陕西嘉傲科技公司落户延安高新区创新科技产业园二期；延安新区全力完成130亿元投资任务。
此外，延安市金融办通过摸排，征集到一批有融资需求的企业，向金融机构推介并寻求金融支持。目前，全市辖内银行业机构已为企业复工复产发放贷款25.75亿元。
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