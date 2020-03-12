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国内油价或迎史上最大跌幅！一箱油省约40元

2020年03月12日07:35  来源：中国新闻网
 

中新网客户端北京3月12日电 (张旭)近日，国际原油价格因石油价格战暴跌，3月9日创1991年以来最大单日跌幅后，继续在30美元/桶上方的低位徘徊。

3月17日，国内成品油将迎来调价窗口，国内成品油调价的“地板价”保护机制是否会被触发？若调价，国内成品油价格降幅将会有多大？

布伦特原油期货价格走势图。

国内油价或迎史上最大跌幅

连日来，国际油价“跌跌不休”。俄罗斯拒绝沙特的原油减产要求后，沙特发动原油价格战，大幅降低销往欧洲、远东和美国等市场的原油价格，折扣幅度创下近20年来最高水平。

3月9日，美国纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货下跌24.59%，英国伦敦布伦特原油期货下跌24.19%，创下自1991年海湾战争以来最大单日跌幅。

随后的两个交易日，虽然欧佩克(OPEC)正在斡旋产油国间分歧，但沙特和俄罗斯的增产意愿，限制了油价的反弹。截至发稿时，伦敦布伦特原油跌3.87%，报35.78美元/桶，WTI原油跌3.46%，报33.17美元/桶。

据金联创测算，截至3月11日第六个工作日，参考原油品种均价为43.98美元/桶，变化率为-18.14%，对应的汽柴油应下调700元/吨。

按照“十个工作日一调整”的原则，国内成品油新一轮调价窗口将于3月17日24时开启。

安迅思数据显示，9日-10日两个交易日，中国成品油定价机制参照的三地原油移动平均价已下滑近9%至46美元/桶，若国际油价持续在36美元/桶的水平运行，该基准价行至40美元/桶偏上位置。

安迅思中国研究总监李莉表示，受国际油价的联动影响，国内成品油定价机制下周二或见证近千元的史上最大跌幅。

若届时国内成品油每吨降价千元，以一般私家车油箱50L容量计算，未来加满一箱油将可节省约40元。

变数！“地板价”机制或二次触发

随着国际油价下跌至40美元/桶以下，会不会触发国内成品油调价的“地板价”机制，成为市场关心的一点。

成品油调价“地板价”的规定来自2016年1月13日国家发改委发布的通知。通知要求，完善成品油价格形成机制，进一步推进价格市场化，国内成品油价格调控设“天花板价”和“地板价”。

其中，调控上限(天花板价)为每桶130美元，下限(地板价)每桶40美元。当国际市场油价高于每桶130美元时，汽、柴油最高零售价格不提或少提；低于40美元时，汽、柴油最高零售价格不降低；在40-130美元之间运行时，国内成品油价格按机制正常调整。

地板价机制出台之际也是其第一次启动之时。2015年12月15日国家暂缓调整成品油价格时，国内成品油价格对应的国际市场原油价格略高于每桶40美元。根据完善后的价格机制，2016年1月13日24时汽、柴油价格每吨分别降低140元和135元。

时隔四年，国际油价再次跌到40美元以下的低位，机构认为，国内成品油价格是否调整存在三种可能

一是国内成品油大幅降价。卓创资讯分析师徐娜表示：“据卓创数据模型预测，若本轮后期的几个工作日中，所挂靠原油均价维持在36美元/桶，则本轮原油均价刚好在40美元/桶之上或触及40美元/桶的地板价，成品油最高零售限价下调幅度将在900元/吨附近。”

二是触发地板价机制，不作调整。卓创咨询称，从相关人士了解到，“地板价”所对应的40美元/桶红线更多的是参考多种油价的本周期均值，但不能排除单日综合原油均价低于40美元/桶，随即触发地板价机制，本轮成品油零售限价不做调整的可能性。

三是可能结合国内成品油现状，宏观调控。徐娜表示，“虽然成品油价格降低能刺激出行，但由于公共卫生事件尚未完全结束，对需求刺激力度或有限。考虑到成品油作为国家重要能源物资，且本轮成品油零售限价调整幅度偏大，不排除启动宏观调控，平衡国内油企及消费者利益，从而适当降低成品油价格的可能。”

低油价对中国经济有何影响？

国泰君安证券认为，中国是石油净进口国，油价下跌将减少中国支出，增加经常账户盈余。

据国泰君安测算，2019年，中国总进口金额2.07万亿美元，石油进口额是2404亿美元，占总进口11.6%。石油进口量为37亿桶，中国平均进口价64.97美元/桶(2019年布油平均价：64.39美元/桶)。

若2020年原油价格稳在35美元/桶的水平，进口量维持在2019年水平，中国将节省1100亿美元开支，占GDP的比重0.78%。

数据来自国泰君安证券。

原油价格大跌，也会减轻交通成本，有利于控制工业品出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)。如果全年油价维持在40美元/桶，相比2019年的60美元左右下降较多，中国2020年PPI要比之前预计低4个百分点，为-4.1%；CPI要比之前预计低0.3百分点，为3.7%。

此外，“考虑到地方企业受地方征收机关的监管力度远低于国有石油公司，地炼和民营大炼化有望从中受益。”中金公司在研究报告中如此指出。

“‘地板价’机制触发，对于炼厂而言形成了政策套利机会。若油价进一步下跌，将在很大程度上刺激炼厂的原油采购，进而托底原油需求。”建信期货称，低油价对我国的战略储备也可能形成刺激。

中金公司指出，布伦特原油期货价格自年初以来已经下跌了近三分之一，考虑到炼厂连续作业和移动平均法计算原油加工成本的特性，预计今年首季炼油行业或面临较大的库存损失。当然，倘若未来油价止跌回升，炼厂将重新享受低加工成本的优势，取得库存收益。(完)

(责编：牛镛、岳弘彬)
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