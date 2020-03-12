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精准发力让中小企业“活起来”

2020年03月12日09:06  来源：经济参考报
 

此次新冠肺炎疫情期间，众多企业尤其是中小企业面临着现金流等方面严峻考验。面对压力，企业该如何应对自救？政策层面应如何发力？就此，《经济参考报》记者专访了清华大学经济管理学院教授肖星。

肖星认为，当前重要的是改善政策环境，放水养鱼，让中小企业“活起来”。这需要进一步结合实际情况精准发力，降低企业税负，合理调整社保政策，整合利用多种数据建立适合中小企业的银行信贷审核体系，真正解决融资难融资贵的问题。与此同时，企业也要练好内功，调整经营思路和模式，提高效率，探索新的发展契机。

一场突如其来的疫情，让很多中小企业受到较大影响。“最直接的就是很多行业无法正常开业，有些行业虽然能开工，但面临用工短缺、物流不畅等问题。这些都会导致企业业绩下滑，更严重的会面临现金流断流等风险。”肖星介绍说。

根据清华大学教授朱武祥、刘军、魏炜和欧阳良宜对1435家中小企业所做的调查，35.96%的企业认为自己账上的现金只够维持一个月的生存；31.92%的企业认为只能维持两个月；17.03%的企业认为只能维持三个月；只有9.2%的企业认为自己账上的现金可以维持企业六个月以上的生存。

“这一方面说明疫情对一些行业的影响较大，另一方面也说明，中国大多数中小企业长期处在一种资金链非常紧张的状态下。”肖星认为。

疫情发生以来，国家有关部门和地方政府陆续出台了减税降费、加大信贷投放、降低融资成本等一系列针对中小微企业的帮扶政策。“这对于企业来说是好事，但要从根本上解决问题，还需要进一步结合实际精准发力。”肖星认为。

例如，融资难、融资贵痼疾的解决需要更具针对性和操作性。事实上，近两年来，人民银行和银保监会等相关部门已经出台了一系列的政策，要求商业银行必须保证对中小企业的贷款比例。

“银行给中小企业贷款的意愿不强，是因为中小企业贷款分散、业务量大、风险高，简单要求达到一定比例，容易造成坏账。”肖星表示，中小企业很多财务数据不规范，甚至有的企业和所有者的账户都是不分开的。在这种情况下，商业银行传统的信贷审核体系很难适应为中小企业提供贷款的要求，也就是说借助财务数据做评估，很多时候是失效的。所以要真正解决中小企业融资难融资贵的问题，需要将财务、税务、水电费、房租、诉讼等多种数据有效整合，使得银行确实能够真正利用这些数据快速做出综合的风险评判。

“数据中心等新型基础设施的投资很有必要，但也要注意度的问题，要防止过剩。而且硬件投资更需要跟软件系统、人才培养等相匹配，要同步加大这类软性投入，这样才能真正提高科技投入的利用效率。”肖星建议。

对于如何应对疫情冲击，她还建议，应进一步降低中小企业流转税税负，考虑合理调整社保政策。而对于企业来说，在及时了解上述国家帮扶政策并善加利用的同时，要更好地思考自身的经营思路和模式，从而实现转型发展。

肖星指出，从财务的角度来看，当前很多中小企业缺钱固然有融资难融资贵的环境因素，但也与自身效率不够高有关，这背后的主要原因有两个，一是大量的固定投入，二是日常资金周转周期长。

在她看来，现在要把疫情中失去的时间、遭受的损失弥补回来，就要进一步提高效率。一方面是通过流程优化，另一方面是进行数字化转型，可以利用技术手段提升日常运营的效率。更重要的是，每个企业要根据自己的能力要素，找到适合自己的商业模式。比如制造业可以想想如何让自己的资产变轻，服务业想想怎么跟互联网、大数据结合。

肖星举例说，有家创业公司原本将自己定位为设备制造商，但它的竞争对手是国外著名企业，虽然这家公司前期通过消化国外技术进行国产化，在技术上不落后，但是未来保持技术领先的能力不足，而且设备制造的模式需要大量固定资产投资，与企业自身的融资能力不匹配，不如借助自己消化先进技术的能力做设备维修服务，这样不仅避免需要持续保持技术领先的压力，还可以降低固定资产的投资。这家企业后来按这个思路调整了商业模式，企业发展很快。

值得注意的是，一些企业在疫情中化危为机，探索出新的发展契机。

“对于一些行业来说，这次疫情也是一个契机。”肖星认为，远程医疗、数字化转型、继续教育等行业都将迎来更多发展机会。（记者王璐）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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