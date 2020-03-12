发改委出台11条举措力稳外资基本盘

《经济参考报》记者11日从国家发展改革委获悉，为贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署，深入实施《外商投资法》及配套法规，促进外资基本盘稳定，3月9日国家发展改革委印发《关于应对疫情进一步深化改革做好外资项目有关工作的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》部署各地方进一步做好11项稳外资工作。一是积极帮扶外资项目和外资企业复工复产，对不同阶段项目分类指导、精准帮扶，推动外资企业及产业链协同复工，各项援企政策统一适用于外资企业。
二是加强重大外资项目跟踪储备。《通知》明确，各级发展改革委要根据职能，积极做好投资促进工作，加强与开发区、招商部门对接，完善重大外资项目跟踪储备机制。
三是做好重大外资项目协调推进，国家和地方层面分别给予支持，重点省市建立健全地方层面的重大外资项目专班机制。
四是全面落实外资准入负面清单管理制度。对于外资准入负面清单之外的外资项目，不得设置单独针对外资的准入限制，除《政府核准的投资项目目录》规定内外资项目均需核准的，其他外资项目由地方发展改革委实行属地化备案管理。
此外，《通知》还提出了提高外资项目备案便利化程度、简化外资项目核准手续、优化鼓励类外资项目进口设备免税确认流程、保护外资项目合法权益、加强对外资企业的走访服务、完善外资项目事中事后监管、进一步扩大鼓励外商投资范围等工作部署。（记者孙韶华）
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