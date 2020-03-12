民企债券融资支持力度将加大

债市支持实体经济功效正在逐步显现。记者11日获悉，目前我国债券市场托管余额达到100.4万亿元，市场规模位居世界第二。去年企业部门债券净融资占社会融资总规模的比重将近13%，成为除贷款之外实体企业获得资金的第二大渠道。2020年3月10日，10年期国债收益率为2.61%，较上年末下行52个基点，带动实体企业融资成本继续下行。

央行和证监会有关负责同志当天就债券市场支持实体经济发展有关问题答记者问时表示，下一步，人民银行和证监会将采取有效措施，加快改革创新，提升债券市场融资功能，提高债券市场服务实体经济的质效。

据悉，新冠肺炎疫情发生以来，人民银行、证监会积极采取多项措施，通过建立债券发行“绿色通道”、延长债券发行额度有效期，及时调整相关政策、充分利用线上办理确保各项业务顺利进行，以及加大受疫情影响地区机构相关费用减免力度等措施，让债券市场全力支持疫情防控和经济社会发展。（记者钟源）

(责编：栗翘楚、庄红韬)