民企债券融资支持力度将加大

债市支持实体经济功效正在逐步显现。记者11日获悉，目前我国债券市场托管余额达到100.4万亿元，市场规模位居世界第二。去年企业部门债券净融资占社会融资总规模的比重将近13%，成为除贷款之外实体企业获得资金的第二大渠道。2020年3月10日，10年期国债收益率为2.61%，较上年末下行52个基点，带动实体企业融资成本继续下行。
央行和证监会有关负责同志当天就债券市场支持实体经济发展有关问题答记者问时表示，下一步，人民银行和证监会将采取有效措施，加快改革创新，提升债券市场融资功能，提高债券市场服务实体经济的质效。
据悉，新冠肺炎疫情发生以来，人民银行、证监会积极采取多项措施，通过建立债券发行“绿色通道”、延长债券发行额度有效期，及时调整相关政策、充分利用线上办理确保各项业务顺利进行，以及加大受疫情影响地区机构相关费用减免力度等措施，让债券市场全力支持疫情防控和经济社会发展。（记者钟源）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】