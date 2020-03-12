“多元兼容” 打造全球化团队

成立八周年之际，字节跳动公司近期更新了企业文化（其内部称为“字节范”），新增“多元兼容”，旨在打造多元化的全球团队。

“字节范”被认为是字节跳动员工的工作方式和行为共识。最早由字节跳动创始人兼CEO张一鸣，提出于公司成立六周年年会上，共包括五条内容：“追求极致、务实敢为、开放谦逊、坦诚清晰、始终创业”。

据字节跳动文化官方账号“字节范儿”，此次更新，加入第六条核心原则“多元兼容”，是因为字节跳动全球产品和业务的高速成长，要求团队和人才建设更加丰富、包容，“随着字节跳动的快速发展，产品和平台覆盖的国家、地区和文化不断增多。用户群体展现出丰富多元的特征——比如不同性别、年龄、族裔、语言、文化背景等方方面面。同时，产品的一大核心和重点，就是建立丰富包容的社区文化，为多元不同而喝彩”。

企业文化是组织建设的重要一环，与使命、愿景，共同构成企业成长发展的根基。互联网公司因市场体量大、员工数量多，其企业文化尤其受到关注。与字节跳动“字节范”相似的案例，还有阿里巴巴的“新六脉神剑”，腾讯的“瑞雪文化”，以及百度的“简单可依赖”。

“字节范儿”早前公布过的一份数据表明，2018年至2019年，字节跳动全球员工增长超过55%，总数超过5万人。截至2019年底，字节跳动在全球共有240个办公室和15个研发中心。

2019年3月，在字节跳动公司成立七周年年会上，张一鸣曾透露，2012年在创业起步的公寓里，内部已经开始讨论全球化，讨论组织由来自全球各地的团队组成，当时公司先有英文名“ByteDance”，之后才有中文名“字节跳动”，是因为觉得“移动互联网带来的机会在全球都存在”。

字节跳动全球化的正式布局，始于2015年8月。数年间，字节跳动在海外陆续推出了多款有影响力的产品，包括TikTok、Lark、Helo等。2018年，在与清华经管学院院长钱颖一对话时，张一鸣曾定下“小目标”，表示希望三年内实现全球化，即超过一半的用户来自海外。

根据知名移动应用数据分析公司Sensor Tower估算，截至2019年12月，TikTok在App Store和Google Play上的累计下载量超过了15亿，已经连续两年位于全球热门移动应用（非游戏）全年下载量榜单前五名，是目前全球最受欢迎的应用之一。

公开资料显示，截至2019年底，字节跳动旗下产品全球月活跃用户数超过15亿，业务覆盖150个国家和地区、75个语种，曾在40多个国家和地区排在应用商店总榜前列。（李平）

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