强化金融支持 助力复工复产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

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当前国内疫情防控形势持续向好，各地企业陆续复工复产，金融机构也不断创新完善支持方式。

提供专项信贷额度，加大贷款展期、续贷力度，减免利息等各类扶持举措推出，让企业的金融活水源源而来，为经济发展保驾护航。

企业复工复产，金融保障不可或缺。近段时间以来，各地金融机构创新完善金融支持方式，推出各类举措，为一些企业提供专项信贷额度，加大企业贷款展期、续贷力度，适当减免企业贷款利息，为推动企业复工复产提供资金支持。

提供专项信贷额度，为发展注入金融活水

当前国内疫情防控形势持续向好，企业陆续复工复产，多地金融机构创新授信模式，为企业提供专项信贷额度，给企业引来了金融活水，为经济发展保驾护航。

正式复工之前，苏州银行根据工信、科技、金融监管局等职能部门梳理的企业名单，全面摸排科技人才企业经营情况和融资需求。在对一家存量客户进行现场摸排时，苏州某高科技类设备公司负责人面对新增的订单十分焦急。

“在疫情发生之初，对于省市区的创业人才和领军人才，我们推出了信用类人才贷款产品——人才贷，不需要抵押物就可以获得最高1500万元的信用贷款。”苏州银行高新区支行公司业务一部总经理陈颖介绍。

该企业在复工第一天，就收到了苏州银行发放的1000万元人才贷。企业负责人坦言，这如同及时雨一样缓解了新增接单备货压力，帮助了企业顺利平稳复工复产。目前，该企业研发和生产人员已全部复工到岗，生产线正常运转，新增订单不仅没有受到影响，而且又增长了一部分。

山东省济宁市兖州区金融监管局积极组织协调驻兖金融机构对接工业企业生产项目、基础设施项目、小微企业需求，成立专班逐户了解企业融资需求，通过开展线上顾问、远程服务，推出创新信贷产品，支持受冲击行业复工复产。

济宁鸿峰食品有限公司主要从事食品销售，疫情期间缺乏资金无法支付采购费用。农业银行兖州支行了解这一情况后，按照“特事特办、急事急办”原则，安排专人上门对接，全程跟办帮办贷款，指导企业利用手机线上申请纳税e贷，仅用两天就完成授信申请、审批及发放，向企业发放贷款100万元，解决了企业的资金需求。

加大贷款展期、续贷力度，保障企业资金链畅通

“今年受疫情影响，游人大幅减少，景区关闭，我们旅游行业的感受很直观。”眼看着在银行的160万元贷款即将到期，回款又无着落，三亚信海畅游旅行社有限公司负责人闫渊心里十分着急。

“幸亏银行送来了好政策。”让闫渊有底气的是邮储银行三亚市分行信贷客户经理的一个电话。了解到旅行社有限公司实际情况后，信贷客户经理通过微信视频指导客户，以网上受理、线上办公的手段，仅用两个工作日，就为企业办理了160万元贷款的展期业务，极大地缓解了企业的现金流压力，为企业经营脱困提供了强有力的金融支持。

截至3月12日，邮储银行三亚市分行共对14户受疫情影响的小企业客户开展展期、还款计划变更业务，涉及金额5027.83万元。其中旅游行业企业4户，涉及金额共3300余万元。

受疫情影响，不少企业资金较为紧张，经营面临严峻考验。各地金融机构推出措施，加大企业贷款展期、续贷力度，帮助企业渡过难关。

“无还本续贷，真是帮了大忙。”近日，在湖南常德企业续贷中心，常德佳和冷链食品销售科技有限公司主要负责人邓丕志握着中国农业银行常德分行客户经理胡植菘的手激动地说。

佳和公司是一家从事冷链物流、仓储、农产品收购、加工、销售的企业，疫情发生后，业务受到不小影响。邓丕志说：“这800万元存量贷款原本是2月末到期，疫情一来，货款回笼、复工复产都成问题，没有多余流动资金，原来的还款计划被打乱了。”听说已经有一些企业通过新成立的常德企业续贷中心拿到了无还本续贷，他也来到中心，在农行常德分行窗口提交了相关材料，很快便成功办理了无还本续贷。

常德市政府金融办副主任孙子乐说，企业续贷业务，是为中小微企业融资纾困的有效渠道，也是应对新冠肺炎疫情的重要举措。常德市在2月11日紧急成立了企业续贷中心，目的是为了进一步提高信贷审批效率。截至3月11日，常德企业续贷中心共受理业务23笔，其中续贷及首贷业务9笔共1.1亿元，已全部审批授信。

春节过后，贵州凯里水韵清江酒店管理有限公司在贵州银行黔东南分行的500万元贷款到期，由于酒店去年刚翻修，运营资金较紧张，加上受疫情影响，企业面临严峻考验。

公司向贵州银行黔东南分行营业部提出续贷申请，营业部立即开展调查审批并顺利完成审批流程。为确保该公司办妥续贷手续，黔东南分行营业部及时与分行个人及小微业务部和风险管理部放款中心沟通，分支行相关人员迅速到岗，特殊时期采取特事特办的方式，在还款当日为公司实现续贷450万元放款无缝对接。

疫情发生以来，截至3月10日，贵州省主要金融机构累计为2249家企业办理展期、续贷，涉及贷款金额132.26亿元。

减免利息，降低企业融资成本

“利率优惠，效率还高。银行真是帮咱企业解决复工复产的大问题了！”当陕西省铜川市宜君县农村信用联社把资金发放到企业账户时，陕西鼎兴能源有限公司董事长周雷激动地说。

位于宜君县的陕西鼎兴能源有限公司主要向华能电厂等电力生产及供暖企业供应煤炭。能否顺利复工复产关系到电力生产企业和供暖企业正常生产，但由于流动资金紧张，很多订单无法及时供应。

就在周雷焦急万分的时候，宜君县农村信用联社理事长程义平带队来到企业对接了解复工复产情况。在得知企业急需800万元流动资金后，宜君联社当即特事特办，开通绿色通道，现场收集资料，实施优惠利率。连夜召开贷审会，利率较现同类贷款下降超过200个基点，2个工作日内为该企业发放贷款800万元，有效缓解企业复工复产资金压力。

为解决企业流动资金需求，各地组织银行业金融机构与企业积极对接，提供优惠利率，适当减免企业贷款利息，纾解企业复工复产资金压力。

绍兴市创达医疗器械有限公司是一家小微型医用耗材生产企业，产品专门用于呼吸道病毒检测，正是这次抗击疫情的“对症”刚需品。自2月1日复工复产以来，公司一直处于超负荷生产状态，更新购置设备、采购原材料存在较大的资金缺口。

了解到企业的信贷需求后，浙江农信辖内上虞农商银行启动疫情审批绿色通道，一天内就将1000万元贷款投放到位，企业的资金问题迎刃而解。同时，公司实际承担的利率也有所优惠。

疫情发生后，浙江省农信联社及时出台减费降息助力企业复工复产服务举措。对受疫情影响较大、暂时出现经营困难且有发展前景的普惠型小微企业，通过合理增加授信、发放信用贷款和中长期贷款等给予优先支持，并减免1—3个月利息，确保总体让利金额不少于5亿元，为企业复工复产降本减负。对制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业等受疫情影响较重行业的企业，视情况给予1—3个月的利率优惠，确保总体让利金额不少于5亿元。

（本报记者姚雪青、肖家鑫、闫旭、孙超、程焕、龚仕建、窦瀚洋）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)