银川经开区规上工业企业全部复工

本报银川3月12日电 （记者刘峰）记者从宁夏银川经济技术开发区获悉：自2月10日启动复工复产以来，银川经开区围绕辖区89家龙头骨干企业及其配套企业出台多项优惠政策，指导帮扶企业有序复工复产。截至目前，已有569家企业复工生产，复工率达到98%，在岗员工超过3.88万人。规模以上工业企业复工复产89家，复工率100%，产能复产率90%。

银川经开区从多方面着手，建立联动工作制，对园区企业实行信息化网格管理，制定实施“暖心惠企政策”。管委会200多名干部深入企业现场办公，及时解决企业产业链协同、物流、用工、融资等“复工”卡壳问题；先后出台《应对新冠肺炎疫情支持园区企业共渡难关的政策意见》等多项措施，从减免房租、加大技改投资、加大金融支持、延期缴纳税款、减免部分税收五个方面支持企业减负平稳健康发展。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 07 版）

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