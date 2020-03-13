眼下的黑龙江省黑河市爱辉区，气温很低。试车人员周伟伟脚踩油门，汽车时速很快提升到60公里/小时。上千平方米的雪面动态广场上，周伟伟驾车不断完成变向、漂移、急刹等高难度动作。副驾驶位上，罗晓东紧扎安全带，紧张进行着车体各项系统性能的数据标定工作。
这对搭档来自上海一家纯电新能源汽车开发公司。“2018年新车定型后就来到黑河进行寒区测试，目前正在进行低温环境下电机、电控、电池系统的稳定性试验。”罗晓东说。
黑河地处中俄边境，属高寒地带，全年结冰期达200多天，成为境内外汽车企业寒地试车的首选之地。黑河市副市长彭海涛说，“冷是机遇，通过积极发展寒地试车经济，从冷资源里挖掘热产业。”
然而，新冠肺炎疫情打乱了一些试车企业的计划。黑河市提早谋划复工方案，试车人员返回后，当地为他们发放试车指定线路通行证，并调配防疫物资，指导企业做好复工。
浙江万安科技有限公司的工程师苑庆泽已经连续5年来黑河。在他看来，这里不仅有“冷气候”，更有“热环境”。
“黑河为方便试车企业进行道路测试和临时加油、维修，推出了绿色通行证制度，可在限定道路上依规通行。”苑庆泽说，“在其他一些城市进行路试则可能随时被交警拦停，导致测试数据作废，只能从头再来。”
据黑河市工信局局长刁卫东介绍，2019—2020年试车季，黑河市试车办共为有路试需求的车辆发放绿色通行证2475张。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】