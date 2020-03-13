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极低气温捧火了试车行业

黑河的冷与热

本报记者  郝迎灿  张艺开

2020年03月13日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　眼下的黑龙江省黑河市爱辉区，气温很低。试车人员周伟伟脚踩油门，汽车时速很快提升到60公里/小时。上千平方米的雪面动态广场上，周伟伟驾车不断完成变向、漂移、急刹等高难度动作。副驾驶位上，罗晓东紧扎安全带，紧张进行着车体各项系统性能的数据标定工作。

　　这对搭档来自上海一家纯电新能源汽车开发公司。“2018年新车定型后就来到黑河进行寒区测试，目前正在进行低温环境下电机、电控、电池系统的稳定性试验。”罗晓东说。

　　黑河地处中俄边境，属高寒地带，全年结冰期达200多天，成为境内外汽车企业寒地试车的首选之地。黑河市副市长彭海涛说，“冷是机遇，通过积极发展寒地试车经济，从冷资源里挖掘热产业。”

　　然而，新冠肺炎疫情打乱了一些试车企业的计划。黑河市提早谋划复工方案，试车人员返回后，当地为他们发放试车指定线路通行证，并调配防疫物资，指导企业做好复工。

　　浙江万安科技有限公司的工程师苑庆泽已经连续5年来黑河。在他看来，这里不仅有“冷气候”，更有“热环境”。

　　“黑河为方便试车企业进行道路测试和临时加油、维修，推出了绿色通行证制度，可在限定道路上依规通行。”苑庆泽说，“在其他一些城市进行路试则可能随时被交警拦停，导致测试数据作废，只能从头再来。”

　　据黑河市工信局局长刁卫东介绍，2019—2020年试车季，黑河市试车办共为有路试需求的车辆发放绿色通行证2475张。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月13日 07 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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