稳住外贸外资基本盘（评论员观察）

当前新冠肺炎疫情已在全球蔓延，中国稳外贸、稳外资，更是为稳定世界经济作出贡献，体现着一个负责任大国的担当

继续加强政策支持、加快政策落地，多措并举、优化服务，我们就一定能推动贸易高质量发展，让中国经济的“磁场”魅力不减、引力更强

广东省积极推动重大外资项目复工建设，山东省推动韩资汽车配件企业复工，浙江省义乌市邀请全球外籍采购商前来采购洽谈……疫情冲击之下，各地各部门接连出台帮扶政策、推出务实举措，为外贸稳健发展提供了助力，为促进外资企业继续“深耕”中国市场增强了信心、创造了条件。

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记明确要求“稳住外贸外资基本盘”，足见稳外贸、稳外资的重要意义。我国是贸易大国，也是利用外资的大国。外贸、外资是经济发展重要动力之一，稳住外贸外资基本盘，既是把疫情影响降到最低的内在要求，也是落实“六稳”工作、努力实现全年经济社会发展目标任务的题中之义。尤为重要的是，当前新冠肺炎疫情已在全球蔓延，中国稳外贸、稳外资，更是为稳定世界经济作出贡献，体现着一个负责任大国的担当。

新冠肺炎疫情突如其来，可能会让部分外贸企业遭遇接单难、履约难、国际物流不畅、贸易壁垒增多等问题，也难免会给一些外资企业生产经营带来一定的影响和困难。但更要看到，我国的外贸韧性强、竞争力强，特别是企业的创新意识和市场开拓能力都很强。同时，我国经济长期向好的基本面没有改变，我国吸收外资的综合竞争优势没有改变。从长远和总体上看，疫情对供应链、产业链的影响是阶段性的、短期的，中国在全球供应链、产业链的重要地位不会因为疫情影响而改变，中国仍将是全球投资的热土，我们完全有信心、有条件、有能力，保障外贸产业链、供应链畅通运转，稳定国际市场份额。

当今世界，供应链深度融合，产业链环环相扣，一个环节受阻，上下游企业都可能会受影响。作为货物贸易第一大国、外资流入第二大国，中国稳外贸、稳外资的举措，不仅有利于中国经济的健康发展，也有利于世界经济的繁荣稳定。正因此，不少有远见的外国企业纷纷加大在中国的投资，对中国经济投下“信任票”。据统计，1月份，全国新设立外商投资企业3485家，实际使用外资875.7亿元，同比增长4%。下一步，各地各部门要继续用好出口退税、扩大出口信贷、扩大金融开放等政策工具，让外贸企业更有风险应对能力，让外商投资更加增强信心，让供应链、产业链稳稳留在中国。

应对疫情冲击，也是提升服务、优化营商环境的一个契机。面对疫情，北京建立全市金融服务快速响应网络，对外资金融机构提供一站式注册咨询服务和管家式企业服务；上海浦东通过微信、电话、视频会议等“点对点”“线连线”“屏对屏”的方式，实现防疫期间招商不止步、服务不掉线，推动21个外资重点项目“云签约”落地；山东青岛推动干部下沉企业，包区（市）、包片区、包企业，全力助推企业复工复产……实践证明，优化营商环境，不仅能提振企业信心，也能增强经济的吸引力；不仅是“管当下”之策，也是“谋长远”之计。接下来，还要继续优化营商环境，做好招商、安商、稳商工作，增强外商长期投资经营的信心。

“多亏青白江海关落实7×24小时预约通关并开辟‘绿色通道’，木材能够第一时间从入境口岸清关。”成都一家外贸企业由衷感叹，高效通关为企业节省不少成本。继续加强政策支持、加快政策落地，多措并举、优化服务，我们就一定能推动贸易高质量发展，让中国经济的“磁场”魅力不减、引力更强。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 05 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)