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国家新闻出版署——

支持实体书店有序恢复经营

2020年03月13日08:22  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月12日电  （记者张贺）国家新闻出版署11日下发通知，支持和推动出版物发行企业抓好疫情防控、有序恢复经营。

　　推动落实“减免房屋租金”政策措施，对承租国有企业经营性房产的实体书店，协助落实疫情期间免除房租政策；协调商务楼宇、商场等市场运营方对实体书店给予租金减免。

　　推动落实“企业用人稳岗”政策措施。协助落实阶段性减免发行企业养老、失业、工伤保险单位缴费和缓缴住房公积金等政策；对疫情期间不裁员或少裁员的参保发行企业，协调社保部门按照相应比例返还失业保险费。

　　推动落实“减轻税费负担”政策措施。对因受疫情影响办理纳税申报困难或不能按期缴纳税款的发行企业，协助办理延期申报或延期缴纳。

　　推动落实“强化金融支持”政策措施。积极争取银行金融机构完善支持方式，对发行企业给予低息或贴息贷款，特别是对受疫情影响较大的中小微书店，应积极争取专项信贷额度，予以优先支持。对受疫情影响还款确有困难的发行企业，协调金融部门通过适当减免贷款利息、调整还款付息安排、加大贷款展期和续贷力度等方式给予支持。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月13日 12 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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