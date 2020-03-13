打赢脱贫攻坚战，中国有信心（锐财经·一手抓防疫，一手促发展（24））

近期，甘肃省平凉市静宁县在做好疫情防控工作的同时，积极推动县内扶贫车间复工复产。截至目前，全县57家扶贫车间已有39家恢复生产，吸纳带动了536名贫困群众在家门口就业，增收致富。图为静宁县城关镇的村民在当地一家扶贫车间缝制衣服。

王 毅摄（人民视觉）

今年能否实现现行标准下贫困人口全部脱贫？脱贫攻坚战能否取得全面胜利？3月12日，国务院扶贫办主任刘永富在国家新闻办举行的新闻发布会上表示，打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战，中国有坚定意志和坚强决心，绝不会因为疫情影响脱贫攻坚目标任务的实现。

已有9300多万人脱贫

据介绍，自2015年明确提出到2020年实现现行标准下贫困人口全部脱贫的目标以来，中国已有9300多万人脱贫，解决了区域性整体贫困。“经过了七年多的精准扶贫，特别是四年多的脱贫攻坚战，现行标准下的农村贫困人口从2012年底的9899万人减少到去年底的551万人，贫困县从832个减少到今年的52个，可以说接近完成脱贫攻坚的目标任务。”刘永富说。

距离全面完成脱贫攻坚任务还有不到300天的时间，刘永富坦言，疫情对脱贫攻坚的影响是比较明显的。他介绍，许多贫困家庭主要靠打工为生，去年贫困人口跨乡打工人数为2729万，受疫情影响，到3月6日，打工人数为1420万，占去年实际打工人数的52%，比往年略低一些。“但是疫情好转、政府采取了一些措施之后，出去打工的速度在加快，2月28日到3月6日这一周时间里，打工的人数增加了300万。我们预计还将提速。”刘永富说。

扶贫产品的销售、春节期间的旅游、扶贫项目开工也受到了影响。“许多扶贫项目关系到老百姓的行路、生产、饮水，这些都是在村组里面实施的。”刘永富说，“到3月6日，三分之一的扶贫项目已经开工，现在这项工作速度也在加快。”

刘永富说，“我们不会因为疫情的影响改变我们完成任务的决心和信心。主要任务已经基本完成，我们对巩固住成果、如期完成任务还是有信心的。”

脱贫标准不会改变

目前，中国仍有52个贫困县、2707个贫困村和551万贫困人口没有脱贫，受疫情影响，现行脱贫标准是否会发生改变？

刘永富表示，今年虽然受到了疫情的影响，但是中国现行脱贫基本标准不会变，不会降低，也不会拔高，要坚持这个标准不动摇。

据了解，中国的脱贫标准是一个综合性的标准，包括“一个收入、两个不愁、三个保障”概括。

“一个收入”即国家的收入标准，2011年的不变价农民人均年收入2300元，按照物价等指数，到2019年底现价是3218元，计划到今年是4000元左右。根据目前建档立卡的信息，已经脱贫人口的收入人均都在9000元以上，剩余贫困人口人均收入在6000元以上。

“两个不愁”指不愁吃、不愁穿，“三个保障”是义务教育有保障、基本医疗有保障、住房安全有保障。

其中，教育扶贫方面，义务教育阶段失学辍学儿童已明显减少。基本医疗保障方面，通过建设县医院、乡镇卫生院、村卫生室，目前所有的村都有了卫生室和村医，能够保障贫困人口有地方看病、看得上病。基本医疗保险、大病保险和医疗救助三项制度也已建立起来。住房安全保障方面，已解决了800多万贫困户的住房安全问题。

“剩余的52个贫困县、2707个贫困村和551万贫困人口没有脱贫，这是我们今年要完成的任务。”刘永富介绍，自2017年确定“三区三州”为工作重点以来，国家制定了深度贫困地区的脱贫攻坚实施方案，目前已执行两年。2013年建档立卡时“三区三州”贫困人口是532万人、贫困发生率是25.5%，到2017年底制定这个方案的时候是305万人，目前还剩43万人，贫困发生率降到了2%。“我们坚信，这52个县、1100多个村按照这种抓法，加大支持力度，加大工作力度，能够在今年年底脱贫摘帽。”

扶贫工作不会停止、不会结束

保持脱贫成果持续稳定、有效防止返贫是当前脱贫攻坚工作的一个重要任务。刘永富介绍，这几年返贫人口从2016年的60多万减少到2017年的20多万，到2019年只有几千人，脱贫的质量越来越高。

防止返贫，要坚持不懈地发展产业，保证农民工能够出去打工，增加收入。“农民尤其是贫困人口出去打工，是减贫见效最快的一个手段，我们要提供各方面帮助，让他们出去打工，获得稳定的收入。”刘永富表示，除此之外，还要抓好易地扶贫搬迁后续扶持。目前，已搬迁了近1000万的建档立卡贫困人口，还有近500万同步搬迁非贫困人口。

完成脱贫攻坚战，是否意味着扶贫工作可以结束了？

刘永富表示，脱贫攻坚是一个特定的含义，要解决的任务就是消除中国几千年以来没有解决的绝对贫困问题，这是历史性的。“不是说绝对贫困消除了，中国就没有贫困了，完成这个任务以后，中国的扶贫工作将由解决绝对贫困转向缓解相对贫困。”刘永富说，“我们还要解决发展差距的问题，防止产生两极分化，实现共同富裕。扶贫工作不会停止，不会结束，还会继续做下去。”

(责编：栗翘楚、杨曦)