首个中外合资海上风电项目落地

本报北京3月12日电 （记者丁怡婷）记者12日从国家能源集团获悉，国家能源集团与法国电力集团近日签署了国家能源集团东台海上风电有限责任公司《合资合同》和《认购协议》，双方将合资建设并运营装机容量达502兆瓦的东台海上风电项目。这也标志着我国首个中外合资海上风电项目正式落地。

据介绍，该项目包括于2019年12月全部并网发电的东台四期项目，装机容量302兆瓦，以及目前在建、预计于2021年初投运的东台五期项目，装机容量200兆瓦。国家能源集团将与法国电力集团共同建设东台五期项目，并共同管理两项目的运行和维护。

东台海上风电项目位于江苏省东台市，总投资约79亿元，是国家能源集团成立后首个海上风电项目，也是现阶段国内综合施工难度最高的海上风电场项目。

全部投入运营后，预计东台四期和五期项目年发电量13.9亿千瓦时，可满足近200万居民的年用电需求，相当于节省标煤44.19万吨，减排二氧化碳93.75万吨、二氧化硫1704吨。

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