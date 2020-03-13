通梗阻除痛点 纾困新政力挺物流业复工复产

全面打通物流“大动脉”，对于保障各行各业加快复工复产，畅通实体经济至关重要。《经济参考报》记者获悉，随着国内疫情防控形势明显好转，以及加大减税降费和金融支持力度等在内的系列纾困政策陆续出台，全国物流行业复工复产状况持续向好。

不过，物流业加速复工复产仍存在“梗阻”和“痛点”，比如，生产性物流业复工率达产率不高，电商平台上游制造业小微企业复产复工进程较慢，“最后一公里”投递障碍仍存。为推动物流行业全面复工复产，畅通经济循环，一系列纾困举措将加码发力。

物流业复工复产持续向好

“除疫情集中的湖北地区以外，四通一达等中国主要快递公司，全国快递网点100%复工。”菜鸟对外宣布，截至3月8日，全国复工的快递物流人员接近300万人。全国300多城的菜鸟裹裹寄件、数万个菜鸟驿站社区生活服务也与快递公司一起复工。

国家发展改革委披露的数据显示，截至2月底，全国物流企业复工比例超过六成，道路货运市场持续回暖，车辆开工率恢复至七成，物流园区复工率接近九成。国家邮政局市场监管司副司长侯延波日前指出，邮政快递业复工率达到92.5%，日处理邮件量1.6亿件以上，复产率超过80%。

物流业复工复产持续向好的背后离不开一系列政策的支持。国务院常务会议明确，推动物流业加快复工复产，实现稳定发展，并提出阶段性加大减税降费力度等一揽子纾困举措。

国家发展改革委会同有关部门，从支持物流企业有序复工复产、加大财税金融支持力度、降低物流相关行业收费负担、加快健全应急物流体系建设、提升现代供应链水平等方面，提出一系列政策措施。

地方也在加快出台支持政策，以邮政快递业为例，据不完全统计，上海、浙江、江苏等13省出台了优先保障邮政快递企业复工复产政策。河北、吉林、辽宁等21省颁布保障疫情期间邮政快递车辆畅通运行方案。

多个痛点亟待解决

不容忽视的是，虽然物流业复工复产持续向好，但仍存在一些“梗阻”和“痛点”亟待解决。

“目前物流企业还不同程度地存在复工未达产的现象，一些企业的实际运转率还不到满负荷运行的一半。”国家发展改革委副秘书长高杲坦言。

侯延波指出，受电商上游制造业中小企业复工复产较慢的影响，短期内邮政快递行业还不能完全恢复到正常水平。高杲表示，由于生产性物流面广量大，涉及不同行业、不同上下游的协调联动。因此生产性物流相比生活性物流，恢复情况较弱。

作为生产性服务业的物流业具有极大的经济引擎作用。据测算，物流业每增长1%，可拉动GDP约2%的增长。中国物流与采购联合会研究室主任周志成表示，“公路货运物流市场复工复运率低，使得部分企业由于原材料运输供应不上，复工后不得不停产，导致生产制造供应链暂时‘断链’，一定程度上影响经济稳定运行。”

“一些企业面临产品发不出去、原料运不进来的困境。外省输入的煤炭、废钢、石灰石、焦炭、耐火材料、炼钢用合金等辅料运输受影响较大。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军说。

对于生活性物流业而言，不少地区快递服务仍面临进门难问题。“过去我一个人负责三到四个小区的派送，但由于目前不能进入小区，现在每天只能点对点负责一个。”北京丰台区一个快递员表示。

“快递企业自身也面临一些困难亟待解决。”中国快递协会秘书长韩瑞林指出，部分员工无法返回工作岗位，导致一些分拨中心和快递站点无法正常运行，末端派送设施无法使用。快递企业运营成本大幅增加，运输和临时用工价格上涨，快件单票的运营成本上升很多，现金流压力较大。

纾困新政加码发力

记者了解到，为推动物流行业全面复工复产，畅通经济循环，一系列纾困举措将加码发力。

“当前重点是要解决物流企业复工复产障碍和经营成本压力问题，支持物流业尽快恢复正常运行。”高杲说。据了解，国家发展改革委将和有关部门联动，从促进全产业链协调运行角度出发，统筹推进各行业上下游企业有序复工复产，为物流企业以及整个实体经济尽快恢复正常运行创造条件。

据悉，我国将进一步提高通关便利化水平，适当降低公路、铁路、航空的收费水平，进一步支持重点物流企业短期融资需求，缓解小微物流企业资金压力等。还将研究提升现代供应链水平，促进制造业与物流业，包括商贸业、金融业深度融合，提高产业链、供应链运行一体化协同水平。

清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任刘大成表示，保证产业链顺畅连通，将实现产业整体提质增效。“物流企业应和上下游的制造业企业、农业生产资料企业等协作合同、信息共享，减少供应链和产业链中的不确定性。”

为解决“最后一公里”受阻问题，国务院常务会议明确，各地要对邮政和各种所有制快递企业给予一视同仁的通行便利，推动乡村、社区打破“最后一公里”通行和投递障碍。

侯延波透露，下一步国家邮政局将做好行业优先复工复产、人员返岗、末端投递、税费减免以及资金补贴等一系列惠企政策的落地实施。同时会同商务部门推动电商上游企业加快复工复产，通过协同发展实现产能尽快恢复，为稳增长、促消费贡献行业力量。

此外，下一步我国还将着力推动建设安全高效的物流运行体系，进一步增强物流业应对外部冲击和服务国民经济的能力。

重大物流基建项目建设将成为补短板的重要一环。国家发展改革委3月12日消息，国家发展改革委、交通运输部联合印发通知，正式启动2020年国家物流枢纽建设工作。

高杲指出，通过推动重大物流基础设施项目开工建设，包括国家物流枢纽、骨干冷链物流基地等建设工作，可以带动相关物流企业加快复工进度。“同时我们也支持和鼓励地方对复工物流企业和新开工重大项目优先协调供应防疫物资，促进物流企业顺利复工复产。”（记者班娟娟 梁倩）

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