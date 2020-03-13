商务部：进一步压减自贸区外商投资准入负面清单

12日，记者在商务部例行新闻发布会上获悉，我国将在自由贸易试验区加大开放压力测试力度，培育壮大外向型经济。自贸区港司副司长袁园透露，对标高标准经贸规则，进一步压减自贸试验区外商投资准入负面清单，在自贸试验区探索建立跨境服务贸易负面清单管理制度，在推动规则、规制、管理、标准等制度型开放方面加大探索。
袁园表示，2019年，自贸试验区进出口总额占全国13.1%，实际利用外资总额占全国15%，可以说，自贸试验区作为改革开放的新高地，也是稳住外贸外资基本盘的重要阵地。
“目前自贸试验区片区进出口保持平稳，外资项目顺利落地，外向型优势进一步凸显。”袁园说，如山东自贸试验区青岛片区外资企业基本复工，福建自贸试验区平潭片区规上外资企业复工率达100%。江苏自贸试验区苏州片区规上外贸企业全部复工，日本参天制药新建全球最大眼科制药基地项目已经签约。
在具体举措上，袁园表示，将从支持自贸试验区深入开展制度创新，进一步加大开放压力测试力度，持续做好复制推广工作，继续加强对自贸试验区指导服务等四方面入手，支持各自贸试验区落实各项稳外贸稳外资政策，培育壮大外向型经济，激发市场主体活力，更好发挥外贸外资企业在自贸试验区集聚效应。（记者王文博）
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