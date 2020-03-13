民航局将丰富政策工具箱释放政策红利

“2月份，民航全行业共亏损245.9亿元。其中，航空公司亏损209.6亿元，创单月亏损最大纪录。”民航局计划司巡视员张清在12日的新闻发布会上介绍说，民航企业尤其是航空运输企业面临较大经营压力。

随着疫情逐步得到有效控制，各地复工复产有序开展。3月2日至8日国内航班量环比上升16%，恢复到正常水平的40%左右。截至3月11日，81个机场项目中，成都新机场、青岛新机场、贵阳机场扩建、安康机场迁建等50个项目已复工，复工率达61.7%。

张清表示，为积极应对新冠肺炎疫情对民航业的影响，按照党中央、国务院的决策部署，民航局会同国家有关部门出台了一揽子优惠政策，这些政策将帮助企业渡过难关，发挥积极作用。下一步，将继续密切关注疫情变化，加强经济运行监测，深入分析疫情对民航企业生产经营和经济效益带来的影响，将已出台的政策落实到位。

“在此基础上，我们还将进一步丰富政策工具箱，更好地释放政策红利，充分调动航空公司执行航班的积极性。”民航局运输司巡视员靳军号透露。（记者王璐）

(责编：栗翘楚、杨曦)