工信部：全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超过95%

工业和信息化部副部长辛国斌 （中国网 董宁摄）

人民网北京3月13日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就支持产业链协同有序复工复产有关情况举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌在发布会上介绍到，在党中央、国务院的坚强领导下，在各地区、各有关部门的密切配合和共同努力下，复工复产呈现出有序推进、积极向好的态势。全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超过95%，企业人员平均复岗率约为80%；中小企业开工率已达到60%左右。

辛国斌表示，目前，还面临着人员物流不畅、中小企业现金流短缺、防疫物资不足、上下游企业复工复产不同步，产业链整体运转效率不高等问题。同时，国际疫情的蔓延也对我国复工复产工作带来了很大的不确定性。

对此，工信部高度重视，加大工作力度，坚持底线思维和问题导向，按照“以大带小、上下联动、内外互动”的思路，精准有序扎实推动全产业链加快复工复产，努力实现人财物有序流动，产供销有机衔接、内外贸有效贯通。

一是以防疫物资、生活必需品、公用事业、春耕备耕、外资外贸、高技术产业等领域为重点，分批梳理形成了大型龙头企业和核心配套企业名单，以龙头企业带动配套企业发展。

二是着力畅通产业链供应链，疏通物流运输堵点，缓解人员流动、原材料及产品运输问题。

三是充分发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调机制作用，推动出台财税、金融、创新、社保、就业等扶持政策，帮助中小企业渡过难关。

四是按照“省负总责”要求，推动省级联防联控机制以县域为单位，分低、中高风险三个等级，摸清情况，精准施策。

五是着力增强外贸企业抗风险能力，通过汽车、医药、电子等重点产业链的固链强链，提升全球产业链供应链的稳定性。

辛国斌表示，下一步，工信部将贯彻落实3月10日国务院常务会议精神，聚焦核心产业链，抓统筹协调，抓关键环节，抓政策落地，抓动能强化，扎实有序推动产业链全面复工复产，把疫情造成的损失降到最低限度，努力保持工业经济运行在合理区间。

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