工信部：通梗阻除痛点 三方面工作助力企业复工复产

工业和信息化部副部长辛国斌 （中国网 董宁摄）

人民网北京3月13日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就支持产业链协同有序复工复产有关情况举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌在发布会上表示，经过前一段时期的共同努力，工业企业复工复产取得了积极成效，但是在企业复工复产过程当中，仍然面临一系列困难和问题。

一是人员流动存在“痛点”。由于各地疫情不同、防控等级不同，企业反映用工短缺依然存在，一些关键岗位员工受困于疫情严重地区，出不来。比如，在湖北有一些技术人员，是广东重点防疫物资防护服、压条机的技术调试人员，这部分人大部分都是湖北仙桃的，广东那边压条机社会各方面需求很大，急需这部分技术人员回来，但是由于当时采取了封城政策，这些人出不来，在一定程度上影响了这些压条机生产企业的调试工作。

二是物流运输存在“堵点”。“最后一公里”没有完全解决，疫情严重地区物流运输仍然受到一定限制，导致一些重要产业链企业复工困难。

三是中小企业现金流存在“断点”。出台的各项扶持政策缓解了中小企业的资金压力，但是在一些地方有一些企业反映，这些政策看得见摸不着，还存在一定的“断点”。

四是原材料供应方面还存在着一些“卡点”。一些企业原材料不足，部分重要原料企业没有复工复产，因为随着现在生产的现代化、管理的现代化，很多企业为了降低成本，很少存很多原材料，这样导致疫情爆发以后出现了原材料的短缺。

五是防疫物资不足的“难点”。防疫物资产能产量虽然有了较大幅度的提升，但是面对复工复产带来的巨量需求，供给依然存在着不小的缺口。比如企业复工复产面临的口罩问题、消杀用品的问题等。

辛国斌介绍到，针对上述问题，相关部门已经出台了一系列政策措施，对缓解企业复工复产困难发挥了积极作用，但在政策措施落地落实方面还有待进一步加强。

下一步，工信部将积极与相关部门加强沟通协调，推动解决这些困难和具体问题，准备重点做好以下几方面工作：

一是推动重点产业链有序复工。按照国务院常务会议的要求，组建由工信部牵头、相关部门参加的产业链协同复工复产工作专班，协调解决跨部门、跨地区的问题。因为有一些要素资源掌握在不同部门手中，怎样去解决产业链上反映出来的具体困难和问题，需要成立这样一个专班，把财政、金融、交通等部门的同志请到一起，来具体协调解决物流、人流、资金流方面存在的“痛点”“堵点”等问题。同时，要充分发挥龙头企业的牵引作用，持续梳理重点领域龙头企业及其核心配套企业名单，将企业反映的重点问题纳入工作专班来推动解决，带动上下游企业抱团复工复产，进一步修复产业生态，维护国际国内供应链稳定。

二是要下大力气纾解中小微企业生产经营困难。量大面广的中小企业是产业链体系当中的重要组成部分，对产业链顺畅运转不可或缺。工信部将充分发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室的协调机制作用，落地落实扶持中小企业的金融、财税等政策，继续清理政府部门和国有大型企业拖欠民营企业、中小企业账款，防止因疫情产生新的拖欠。同时还要进一步研究出台相关政策，解决一些合理但不合时的收费，进一步降低中小企业的经营成本。

三是切实增强产业链协同复工复产的动能。工信部将会同有关部门积极推动扩大内需，培育新型消费，稳定汽车等大众消费。促进5G技术场景应用，发展远程医疗、在线教育、在线办公等新业态新模式。同时，要进一步加大力度推动工业通信业重大项目加快开工建设，加快5G网络、物联网、大数据、人工智能、智慧城市等新基础设施建设，推动在建项目尽快投产达产。我们也将继续跟踪一些重大工程、重大项目，特别是一些重大外资项目的落地实施，进一步带动原材料产业等消费需求。

(责编：车柯蒙、孙阳)